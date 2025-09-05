Eliminatorias UEFA: Mbappé marca su gol y está cerca de romper el récord que tanto quiere con Francia

<b>- Ficha Técnica:</b><b>0. Ucrania: </b>Anatoliy Trublin; Oleksandr Zinchenko (Nazar Voloshyn, min.87), Mykola Matviienko, Illya Zabarnyi, Yukhym Konoplya; Oleksiy Hutsulyak, Ivan Kaliuzhnyi, Georgiy Sudakov (Artem Bondarenko, min.82), Yehor Yarmolyuk (Oleh Ocheretko, min.82), Oleksandr Zubkov (Oleksandr Nazarenko, min.76); Artem Dovbyk (Vladyslav Vanat, min.76).Seleccionador: Serhiy Rebrov.<b>2. Francia: </b>Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto, min.92), Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano y Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Manu Koné; Désiré Doué (Ousmane Dembélé, min.46, Hugo Ekitiké, min.81), Michael Olise (Maghnes Akliouche min.92), Bradley Barcola (Adrien Rabiot, min.76); Kylian Mbappé.Seleccionador: Didier Deschamps.<b>Goles: </b>0-1, m.10: Michael Olise. 0-2, m.82: Kylian Mbappé<b>Árbitro:</b> Danny Makkelie (Países Bajos) no mostró amonestaciones.<b>Incidencias:</b> Partido de la primera jornada del grupo D clasificatorio para el Mundial de 2026 disputado en el Estadio Municipal de Breslávia (Polonia).