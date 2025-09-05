OFICIAL: Luis Suárez recibe el peor castigo luego de escupir a un rival en la Leagues Cup; Messi no lo puede creer

El uruguayo<b> Luis Suárez</b>, delantero del <b>Inter Miami</b>, recibió este viernes una suspensión de seis partidos por escupir a un miembro del cuerpo técnico del<b> Seattle Sounders</b> durante los incidentes ocurridos al término de la final de la <b>Leagues Cup</b>, según anunció el torneo.También fue sancionado Sergio Busquets, en su caso por<b> </b><i>"conducta violenta", </i>con una suspensión de dos partidos. Al argentino Tomás Avilés le cayeron otros tres partidos, también por <i>"conducta violenta".</i>