Ferran Torres y Olmo se lucieron: Barcelona goleó sin problemas al Getafe y se mete a la pelea en el liderato de LaLiga

Cuarto gol de la temporada del valenciano, que a punto estuvo de culminar el primer tiempo con un triplete al conectar un remate que acabó escupido por el travesaño. Antes, David Soria evitó el tanto de Robert Lewandowski.En el añadido, se montó una pequeña trifulca entre los futbolistas de ambos equipos tras una patada de Diego Rico sobre Jules Kounde. Raphinha se jugó la segunda amarilla al empujar levemente al zaguero del Getafe.Esta bronca, sin embargo, no empañó el notable primer tiempo del equipo azulgrana ante un rival contra el que habitualmente le cuesta generar peligro.En la reanudación, movió el avispero Bordalás con un triple cambio. Entraron Kamara, Davinchi y Javi Muñoz para intentar discutir la superioridad de su rival, que también dio entrada a Marcus Rashford en el lugar de un hastiado Raphinha.Salió de su área el Getafe, que abrió las bandas, y no tardó en generar peligro. El recién ingresado Javi Muñoz rozó el gol con un zapatazo, mientras que Domingos Duarte, en la salida de un córner, probó suerte con un cabezazo bloqueado por Joan García.La presión del conjunto azulón -que hoy vistió de amarillo- incomodó a los pupilos de Flick, que les costaba instalarse al campo contrario.Pero este Barça necesita poco para castigar a sus rivales y en un pase largo de Casadó, que entró por De Jong, Rashford cazó el balón, esprintó y centró raso para que Dani Olmo cazara el balón y remachara a placer el tercer tanto (3-0, min.62).Fue la sentencia para el Getafe, que vio cómo el asistente de Bordalás fue expulsado por protestar. Flick aprovechó el resultado para dar descanso a un aplaudido Pedri, el líder del equipo, y a Gerard Martín.El vigente campeón cerró una semana perfecta con un pleno de tres victorias y demostró que también puede ganar (y jugar bien) sin el lesionado Lamine Yamal, que este lunes será uno de los protagonistas en la gala del Balón de Oro que se celebra en París.<br />Barcelona se está midiendo ante el Getafe en el Estadio Johan Cruyff por la fecha 5 de LaLiga de España. <b>Así se vive el min a min: </b>