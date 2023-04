Explotó la estrella brasileña del Real Madrid: “¿Por qué me pusieron el foco tantos medios? Yo no pedí esto; nadie va a ser Pelé”

“A veces me pregunto: ¿por qué me pusieron el foco tantos medios? Yo no pedí esto. Hay situaciones que cruzan la línea. ‘Ah, es el nuevo Pelé’. Hombre, nadie va a ser Pelé, es el rey del fútbol. Pero ahora no hay nada que hacer, no puedo pedirle a la gente que no hable de mi vida”, comentó.

Endrick ha sido objetivo de las críticas y más que lleva 14 partidos sin poder anotar un gol: “Necesito seguir trabajando, que es lo que me pide Abel Ferreira. Soy igual de adulto que el resto de mis compañeros de equipo. Nadie debería sentir lástima por mí o darme palmaditas en la cabeza”.