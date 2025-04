"Eres el peor portero de la historia...": así fueron los errores de Onana en el tropiezo del United ante Lyon en Europa League

Palabras a las que no dudó en responder el jugador de Olympique de Lyon Nemanja Matic que afirmó que "hay que tener cuidado con lo que se dice" cuando "estadísticamente" es uno de los "peores porteros" de la historia del Manchester United.

Una ventaja que el conjunto inglés no pudo conservar al ver como a los 95 minutos Onana dejaba muerto en el interior del área pequeña tras un remate del georgiano Georges Mikautadze, que Rayan Cherki no desaprovechó para establecer el definitivo 2-2 que deja todo por resolver para el choque de vuelta que se disputará el próximo jueves en Old Trafford.