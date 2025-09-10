Eriksen finalmente tiene nuevo equipo tras dejar el Manchester United: "Muy feliz de estar aquí"

El reconocimiento médico fue especialmente importante en el caso de <b>Eriksen</b>. Se sometió a rigurosos exámenes físicos tanto en el <b>Brentford</b> como en <b>Manchester United</b> tras dejar el <b>Inter </b>en 2022, pero su salida de la Serie A se vio obligada por motivos de salud.Recordemos que el jugador se desplomó en el campo durante un partido de la Eurocopa 2021 y le implantaron un desfibrilador automático implantable (DAI), un dispositivo que se activa si la frecuencia cardíaca supera los niveles seguros. Esto previene el riesgo de muerte súbita cardíaca, pero su uso no está permitido en Italia.