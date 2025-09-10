Eriksen finalmente tiene nuevo equipo tras dejar el Manchester United: "Muy feliz de estar aquí"

Tras estar como agente libre desde el pasado 30 de junio, Christian Eriksen finalmente fue presentado por su nuevo equipo. Wolfsburgo confirmó este miércoles la contratación del mediocampista de 33 años. Eriksen estaba sin club desde que se marchó del Manchester United luego de no llegar a un acuerdo para su renovación y hoy determinó firmar con el conjunto alemán hasta junio de 2027.



El danés jugó 73 partidos de la Premier League con los 'Red Devils' durante tres temporadas y se fue con la cabeza en alto, a pesar de los problemas deportivos que atraviesa la entidad. "Hola seguidores del Wolfsburgo, soy Chistian Eriksen. Solo quiero saludarlos y decirles que estoy muy feliz de estar aquí. No puedo esperar para verlos en el estadio y recorrer la ciudad. Espero que logremos algo grandioso juntos. Estoy emocionado", fueron las palabras del mediocampistras tras confirmarse su fichaje.

EL PESO DE LOS CONTROLES MÉDICOS

El reconocimiento médico fue especialmente importante en el caso de Eriksen. Se sometió a rigurosos exámenes físicos tanto en el Brentford como en Manchester United tras dejar el Inter en 2022, pero su salida de la Serie A se vio obligada por motivos de salud. Recordemos que el jugador se desplomó en el campo durante un partido de la Eurocopa 2021 y le implantaron un desfibrilador automático implantable (DAI), un dispositivo que se activa si la frecuencia cardíaca supera los niveles seguros. Esto previene el riesgo de muerte súbita cardíaca, pero su uso no está permitido en Italia.