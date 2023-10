Haaland se sincera: ¿su futuro está en Real Madrid?, el mensaje a Jack Grealish sobre su festejo y su deseo de ganar el Balón de Oro

Erling Haaland le regaló una entrevista a ‘The Telegraph’ en la que habla sobre la presión que tiene por la falta de gol en cada encuentro, de su futuro en el Manchester City, de los títulos conseguidos y de lo que opina del Balón de Oro. “Es algo positivo que la gente se escandalice más cuando no marco que cuando marco. Los medios noruegos cuando no marco titulan: “¡Sin goles!”. Es algo bueno. No me quejo en absoluto, porque también firmé por el Manchester City para marcar goles. Así que también era algo esperado –¡quizá no tantos!– pero sigo siendo el que va a meter el balón en el fondo de la red”, afirma el ‘Androide.

Actualmente, en la temporada de la Premier League 2023-24, el ariete de 23 años solo acumula ocho goles y dos asistencias, esto último le da mucha satisfacción porque también aporta al equipo. En los 64 partidos oficiales con los citizens suma 60 goles. Por otro lado, quiso hablar un poco más sobre su futuro en el Manchester City cuando fue consultado sobre el récord de Alan Shearer, como máximo goleador de la Premier League. El delantero bromeó afirmando: “¿Cuánto dura mi contrato? ¿Tres años y 10 meses? Aún hay tiempo para hacerlo, ¿no? Es algo en lo que no puedes pensar. Tienes que pensar en el próximo partido, en la temporada, y luego estas cosas vienen al cabo de un tiempo. Pero si todavía voy a estar 15 años más en Inglaterra, ¿por qué no? Ya veremos”, dijo sobre lo que le espera aún como delantero ‘Sky Blue’, quitándole la esperanzas al Real Madrid, club que ha querido ficharlo para los próximos años. -OTRAS DECLARACIONES- SEQUÍA DE GOLES EN LA CHAMPIONS “En los partidos, normalmente la gente me critica por no tocar el balón. Puedo dejarme caer y tocar el balón un par de veces, pero estoy como dando vueltas, de pie, haciendo movimientos en mi propio mundo y no... es difícil de explicar”.

EL MEJOR MOMENTO DE LA CHAMPIONS PASADA Muchas emociones. Uno de mis mayores sueños, con el que había soñado toda mi vida, se había hecho realidad. Los sueños se hacen realidad. Había soñado con ello toda mi vida y ahora lo había conseguido, y fue una sensación increíble. Me sentí muy feliz. ¿El mejor momento? Los 30 segundos después de que el árbitro pitara el final. No sé, ojalá vuelva a experimentar esta sensación en mi vida. Fue la mejor sensación que he tenido nunca. Fue irreal”. TRIPLETE “Intenté venir aquí para darles ese pequeño empujón extra para conseguir ser el mejor equipo del mundo, y había mucha presión. Llegué a un país nuevo, todos los ojos estaban puestos en mí y la gente decía: ‘¿Puede hacerlo en el primer año? Necesita tiempo’. Pero demostré que podía llegar directamente y rendir, y eso es exactamente lo que hice. Había mucha presión, pero también me gusta la presión”. “El mayor sueño ahora es volver a ganar el triplete. Imagínatelo. Es tan sencillo como eso. Es como cuando marco un gol: ‘¡Oh, me encanta esta sensación! Quiero repetirlo’. Pues lo mismo que cuando gano la Champions League. La gano y, ‘ah, me encantaría volver a hacerlo’. LEA: ¿Isco y Sergio Ramos dentro? Luis de la Fuente anuncia la lista de convocados de España para los duelos clasificatorios a la Eurocopa 2024 BALÓN DE ORO “¡Ya van unos cuantos premios! Significa que has hecho algo bien y yo también lo disfruto. Ponerme un traje y que me entrevisten en el escenario... Lo mismo con el Balón de Oro. Sería bonito ganarlo, no voy a mentir, pero no es el objetivo principal. Se trata de intentar mejorar, de intentar rendir, de intentar ganar trofeos y luego vienen todas las demás cosas”, afirma el ‘9′ del Manchester City.