España, Portugal y Marruecos tienen confirmada esta millonaria noticia para el Mundial 2030: "Efecto tractor"

Durante su intervención en el foro empresarial sobre las oportunidades de inversión en torno al Mundial, organizado por las patronales de Marruecos (CGEM), España (CEOE) y Portugal (CIP) en Salé, localidad vecina de Rabat, Garamendi explicó que el Mundial de 2030 ofrece también una plataforma para canalizar inversiones en otros sectores, como infraestructuras, turismo e innovación, entre otros.

El Mundial de 2030, que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal, generará alrededor de 5.000 millones de euros para cada país y ejercerá un "efecto tractor" sobre otros sectores, según dijo este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

"Es una gran oportunidad de colaboración entre los tres países", subrayó.

En el mismo sentido, el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, insistió también en la importancia de la cooperación y la complementariedad entre los tres países, así como en la implicación del sector privado y de las empresas de todos los tamaños en la organización de la cita futbolística.

"Estos tres países (...) comparten una historia común que nos permite concebir la complementariedad del presente y del futuro en una trayectoria con todas las garantías de éxito", afirmó.

Lekjaa destacó asimismo la reciente organización, que calificó de "exitosa", por parte de su país de la Copa Africana de Naciones (CAN), que servirá, según dijo, de base para la organización del Mundial de la FIFA de 2030.

Asimismo, subrayó el carácter "excepcional" del Mundial de 2030, que se organizará por primera vez en dos continentes y por tres países, y que conmemorará el centenario de la Copa del Mundo con partidos inaugurales en Uruguay, Paraguay y Argentina. Destacó, asimismo, el interés global del evento, que, según las estimaciones, será seguido por unos 5.000 millones de personas.

El responsable marroquí señaló también los retos logísticos y organizativos del torneo, especialmente en materia de movilidad, seguridad y coordinación entre sedes. "Son 101 partidos en un tiempo corto y con una lógica de movilidad: un equipo puede jugar el primer partido en Madrid, el segundo en Marrakech y otro en Lisboa", explicó.

Por su parte, el presidente de la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM), Chakib Alj, señaló que el Mundial de 2030 actuará como "una palanca de crecimiento, cohesión social y desarrollo" en los tres países, más allá del propio evento deportivo.