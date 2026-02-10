España, Portugal y Marruecos tienen confirmada esta millonaria noticia para el Mundial 2030: "Efecto tractor"

El Mundial de 2030, que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal, generará alrededor de 5.000 millones de euros para cada país y ejercerá un "efecto tractor" sobre otros sectores, según dijo este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.Durante su intervención en el foro empresarial sobre las oportunidades de inversión en torno al Mundial, organizado por las patronales de Marruecos (CGEM), España (CEOE) y Portugal (CIP) en Salé, localidad vecina de Rabat, Garamendi explicó que el Mundial de 2030 ofrece también una plataforma para canalizar inversiones en otros sectores, como infraestructuras, turismo e innovación, entre otros.