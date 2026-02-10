Barcelona en vilo tras la noticia que se confirma y que Cholo Simeone celebra para la Copa del Rey

El atacante Raphael Dias 'Raphinha' tampoco se ha entrenado este martes con el FC Barcelona, a dos días de la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. El brasileño se retiró en la media parte del encuentro liguero ante el Elche y no disputó los partidos ante el Albacete ni frente al Mallorca.

Raphinha sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha asegurado que se debe ser conservador en el pronóstico. Además de Raphinha, el técnico azulgrana también está pendiente de Frenkie de Jong, que no está al cien por cien físicamente. Sin embargo, el neerlandés sí participó en la sesión de este martes.

Gavi avanza en su recuperación y empieza a tocar balón

El centrocampista del Barcelona Pablo Páez Gavira 'Gavi' ha publicado el lunes un vídeo en sus redes sociales en el que se le ve tocando balón por primera vez desde que fue operado el pasado septiembre de una lesión en el menisco interno de la rodilla. "¡Qué sensación entrenar con balón después de tanto tiempo!", ha escrito el futbolista andaluz en el vídeo que ha difundido en su perfil de la red social Instagram. En dichas imágenes, Gavi está entrenando en uno de los campos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper junto a un miembro del cuerpo técnico del primer equipo azulgrana. Se trata de las primeras imágenes del internacional español ejercitándose con un balón desde que el pasado 23 de septiembre fue sometido a una artroscopia para solventar sus molestias en la rodilla derecha.