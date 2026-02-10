Internacionales

Barcelona en vilo tras la noticia que se confirma y que Cholo Simeone celebra para la Copa del Rey

Raphinha sigue sin entrenarse a dos días del duelo contra el Atlético de Madrid.

    Barcelona y Atlético de Madrid se miden en las semifinales de la Copa del Rey.

     Kevyn Oseguera
2026-02-10

El atacante Raphael Dias 'Raphinha' tampoco se ha entrenado este martes con el FC Barcelona, a dos días de la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

El brasileño se retiró en la media parte del encuentro liguero ante el Elche y no disputó los partidos ante el Albacete ni frente al Mallorca.

Raphinha sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha asegurado que se debe ser conservador en el pronóstico.

Además de Raphinha, el técnico azulgrana también está pendiente de Frenkie de Jong, que no está al cien por cien físicamente. Sin embargo, el neerlandés sí participó en la sesión de este martes.

Gavi avanza en su recuperación y empieza a tocar balón

El centrocampista del Barcelona Pablo Páez Gavira 'Gavi' ha publicado el lunes un vídeo en sus redes sociales en el que se le ve tocando balón por primera vez desde que fue operado el pasado septiembre de una lesión en el menisco interno de la rodilla.

"¡Qué sensación entrenar con balón después de tanto tiempo!", ha escrito el futbolista andaluz en el vídeo que ha difundido en su perfil de la red social Instagram.

En dichas imágenes, Gavi está entrenando en uno de los campos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper junto a un miembro del cuerpo técnico del primer equipo azulgrana.

Se trata de las primeras imágenes del internacional español ejercitándose con un balón desde que el pasado 23 de septiembre fue sometido a una artroscopia para solventar sus molestias en la rodilla derecha.

Los servicios médicos del club estimaron un tiempo de recuperación de entre cuatro y cinco meses, un plazo que se cumplirá a finales de este mes.

Sin embargo, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, se mostró cauto recientemente al ser preguntado por el posible regreso de su pupilo.

"Lo más importante para él es que mantenga la calma, que vaya paso a paso. Tiene una carrera muy larga y quiere jugar durante muchos años. Es importante que consiga estar en forma, pero paso a paso. Nosotros lo cuidamos", dijo el técnico alemán en la rueda de prensa previa al encuentro de la Copa del Rey contra el Albacete.

Cabe recordar que el futbolista de Los Palacios y Villafranca ya fue operado en noviembre de 2023 de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo en la misma rodilla que lo dejó cerca de un año en el dique seco.

