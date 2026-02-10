OFICIAL: se va del Barcelona uno de los mejores, esto hizo con Hansi Flick y la promesa que todos esperan que cumpla

El aspirante a presidente ha acudido al recinto deportivo de Enric Masip, miembro de la comisión deportiva, así como de Rafa Yuste, que el mismo lunes asumió el cargo de presidente de forma interina hasta el próximo 1 de julio, fecha en la que el nuevo mandatario azulgrana elegido en las urnas tomará posesión del cargo.En las imágenes del encuentro a las que ha tenido acceso EFE, se puede ver a Laporta y Yuste dirigiendo unas palabras a los futbolistas del primer equipo azulgrana. Asimismo, Hansi Flick aparece en una de las fotografías abrazándose al expresidente en presencia del director deportivo, Anderson da Souza 'Deco'.