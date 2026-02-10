Internacionales

OFICIAL: se va del Barcelona uno de los mejores, esto hizo con Hansi Flick y la promesa que todos esperan que cumpla

Laporta visita la ciudad deportiva para despedirse de Flick y de los jugadores.

    El expresidente del Barça y precandidato a las elecciones ha acudido hoy a la ciudad deportiva por última vez.

     Kevyn Oseguera
2026-02-10

El ya expresidente del FC Barcelona Joan Laporta ha visitado este martes la Ciudad Deportiva Joan Gamper para despedirse de los jugadores del primer equipo azulgrana y del técnico Hansi Flick.

Laporta, que el lunes dimitió oficialmente como presidente de la entidad junto a otros nueve directivos de su junta como paso indispensable para poder concurrir a las elecciones del próximo 15 de marzo, ha aprovechado el encuentro para reunirse también con las plantillas de fútbol femenino, baloncesto, fútbol sala y balonmano.

El aspirante a presidente ha acudido al recinto deportivo de Enric Masip, miembro de la comisión deportiva, así como de Rafa Yuste, que el mismo lunes asumió el cargo de presidente de forma interina hasta el próximo 1 de julio, fecha en la que el nuevo mandatario azulgrana elegido en las urnas tomará posesión del cargo.

En las imágenes del encuentro a las que ha tenido acceso EFE, se puede ver a Laporta y Yuste dirigiendo unas palabras a los futbolistas del primer equipo azulgrana. Asimismo, Hansi Flick aparece en una de las fotografías abrazándose al expresidente en presencia del director deportivo, Anderson da Souza 'Deco'.

El abogado barcelonés ha visitado a los futbolistas antes de la sesión de entrenamiento que han realizado para preparar el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey que disputará este jueves frente al Atlético de Madrid.

Redacción web
EFE

