Flick confirma la noticia que Barcelona esperaba sobre Gavi y cómo afecta las elecciones para presidente

<br />"Aún queda mucho por delante. No estoy seguro de si tendré tiempo de ver ese partido", añadió <b>Flick,</b> quien desveló que el defensa Ronald Araujo "podría ser una opción como titular" este domingo, aunque matizó que "dependerá del estado físico".Por otra parte, el técnico defendió al central <b>Pau Cubarsí</b>: "Tiene 19 años. En los últimos partidos ha jugado muchos minutos. Es normal que no juegue siempre al máximo nivel, pero aún tiene mucho potencial y trabajamos para que mejore. Para mí es uno de los mejores defensas de España".Sobre la recuperación del centrocampista<b> Pablo Páez Gavira 'Gavi',</b> Flick detalló que está "mejorando mucho, tonificando y musculando", aunque remardó que "lo mejor para él es tener paciencia e ir paso a paso, sin precipitarse", sin querer concretar una fecha aproximada para su regreso.<b>Flick</b> así mismo elogió al centrocampista Fermín López: "Siempre puede darle la vuelta a los partidos, le necesitamos a esta nivel. A veces podría estar más tranquilo con la pelota, pero es su estilo, nunca sabes qué va a pasar. Tiene un gran dinamismo e intensidad, es peligroso cuando ataca al espacio. Es muy bueno delante de la portería, crea muchas oportunidades, pero también defiende y presiona mucho arriba".