El delantero que Florentino Pérez intentó llevar al Real Madrid: "Me puso una servilleta y me dice que la esconda; fue incómodo"

Florentino Pérez se ha caracterizado por llevar estrellas al Real Madrid y en su momento intentó convencer a Radamel Falcao, cuando el delantero colombiano brillaba con luz propia en el Atlético. El 'Tigre' volvió a recordar uno de los episodios más llamativos e insólitos de su carrera. Florentino lo tentó en pleno auge con un gesto tan simbólico como inesperado al presentarle una servilleta con la que pretendía llegar a un acuerdo personal por su contratación.

Aquello tuvo lugar durante una gala, con Iker Casillas y miembros del Atlético a su alrededor. El presidente blanco le extendió una servilleta para que la firmara, tal como lo hizo con Zinedine Zidane en 2000. "Me dice que la guarde, que la esconda. Fue muy incómodo porque tenía a toda la gente del Atleti a mi lado", recuerda Falcao en una charla con el español Mario Suárez, su excompañero en el cuadro colchonero y Rayo Vallecano. Sin embargo, el cafetero sabía que aceptar aquella invitación era prácticamente imposible, y que suponía un choque frontal con el sentimiento que había generado con la afición rojiblanca.