Internacionales

El delantero que Florentino Pérez intentó llevar al Real Madrid: "Me puso una servilleta y me dice que la esconda; fue incómodo"

Uno de los fichajes que quiso cerrar el presidente blanco fue el de Radamel Falcao y el colombiano recuerda aquella escena.

  • El delantero que Florentino Pérez intentó llevar al Real Madrid: Me puso una servilleta y me dice que la esconda; fue incómodo
2025-09-20

Florentino Pérez se ha caracterizado por llevar estrellas al Real Madrid y en su momento intentó convencer a Radamel Falcao, cuando el delantero colombiano brillaba con luz propia en el Atlético.

El 'Tigre' volvió a recordar uno de los episodios más llamativos e insólitos de su carrera. Florentino lo tentó en pleno auge con un gesto tan simbólico como inesperado al presentarle una servilleta con la que pretendía llegar a un acuerdo personal por su contratación.

Florentino Pérez lo ordenó: Real Madrid toma una rotunda decisión previo a la gala del Balón de Oro 2025

Aquello tuvo lugar durante una gala, con Iker Casillas y miembros del Atlético a su alrededor. El presidente blanco le extendió una servilleta para que la firmara, tal como lo hizo con Zinedine Zidane en 2000.

"Me dice que la guarde, que la esconda. Fue muy incómodo porque tenía a toda la gente del Atleti a mi lado", recuerda Falcao en una charla con el español Mario Suárez, su excompañero en el cuadro colchonero y Rayo Vallecano.

Sin embargo, el cafetero sabía que aceptar aquella invitación era prácticamente imposible, y que suponía un choque frontal con el sentimiento que había generado con la afición rojiblanca.

Radamel Falcao fue uno de los deseos de Florentino Pérez cuando era el referente del Atlético.

Radamel Falcao fue uno de los deseos de Florentino Pérez cuando era el referente del Atlético.

"Estaba muy identificado con el Atleti y la gente me veía como uno de los suyos”, explica Falcao, asegurando que el interés del Real Madrid por ficharlo fue real y que luego existieron contactos con su agente para conocer su situación.

Tras no poder concretar su incorporación, Florentino Pérez acabó cerrando la llegada de Gareth Bale desde el Tottenham, en una de las operaciones más caras de la historia (casi 100 millones de euros).

Falcao demostró que su compromiso con el Atlético era total. En dos temporadas levantó la Europa League, Supercopa Copa de Europa y Copa del Rey, con goles decisivos y un vínculo emocional con la hinchada colchonera que todavía perdura. Para el colombiano hubiese sido traicionar al club si aceptaba la invitación de Florentino.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Fichaje
|
Delantero
|
Florentino Pérez
|
Falcao
|
Real Madrid
|