El delantero que Florentino Pérez intentó llevar al Real Madrid: "Me puso una servilleta y me dice que la esconda; fue incómodo"

"Estaba muy identificado con el Atleti y la gente me veía como uno de los suyos”, explica <b>Falcao</b>, asegurando que el interés del <b>Real Madrid</b> por ficharlo fue real y que luego existieron contactos con su agente para conocer su situación.Tras no poder concretar su incorporación, <b>Florentino Pérez</b> acabó cerrando la llegada de <b>Gareth Bale</b> desde el <b>Tottenham</b>, en una de las operaciones más caras de la historia (casi 100 millones de euros).<b>Falcao </b>demostró que su compromiso con el <b>Atlético </b>era total. En dos temporadas levantó la Europa League, Supercopa Copa de Europa y Copa del Rey, con goles decisivos y un vínculo emocional con la hinchada colchonera que todavía perdura. Para el colombiano hubiese sido traicionar al club si aceptaba la invitación de <b>Florentino</b>.