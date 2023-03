Guardiola y su obligación en el Manchester City: “¿La Champions League? Si fuera entrenador del Real Madrid...”

Desde su llegada en 2016, el DT catalán no ha faltado a la cita en los cuartos de final, cuando el Mónaco los eliminó en octavos. El City acumula cinco apariciones seguidas en cuartos y mañana pueden sumar una más si eliminan a los alemanes.

“Para la opinión pública sí. Eso no significa que esté de acuerdo con ello, pero seré juzgado por esta competición”, dijo el técnico de 52 años a los periodistas.

“Desde el primer día que llegué aquí me dijeron que venía a ganar la Champions”, apuntó. “Si fuese entrenador del Real Madrid, que es algo que no va a suceder, lo entendería. Pero aquí... No sé”, sostuvo.