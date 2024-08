La reacción de Hansi Flick ante la salida de Gündogan por el tema económico y habla de Dani Olmo ¿Ya está inscrito?

“No es mi trabajo (inscribir a los jugadores), pero me gusta lo que veo en relación a Dani (Olmo) . Está listo para jugar. Espero que mañana esté en el equipo y nos pueda ayudar. Sería muy positivo, porque es un jugador fantástico que marca la diferencia bajo presión y delante de la portería”, valoró el técnico alemán.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró que el centrocampista Dani Olmo está “listo para jugar” este sábado contra el Athletic Club y confía en que pueda ser inscrito a tiempo para el partido, algo que todavía no ha sucedido debido al ‘fair play’ financiero.

“El año pasado jugó muchos partidos, tuvo problemas físicos y nos tenemos que ocupar de ellos. Es un defensa fantástico, pero si solo está al 80% no nos puede ayudar. Nuestro trabajo es ayudarlo a que llegue otra vez al 100%”, detalló en relación al danés.

Por otra parte, Flick admitió que el canterano Marc Casadó “es comparable físicamente” a Joshua Kimmich, al que entrenó durante su etapa en el Bayern Múnich, y evitó hablar sobre posibles fichajes: “Siempre me centro en la plantilla que tengo, en lo que puedo cambiar. Pensar en lo que no tenemos no va muy bien. Tenemos un buen equipo, con calidad, y con el intentaremos ganar mañana”.

Al ser preguntado por Nico Williams, el técnico siguió la misma línea y respondió que no es trabajo suyo “hablar de un jugador del equipo contrario”. “Nos centraremos en intentar frenarlo y seguro que Jules (Koundé) hará un gran partido”, añadió.