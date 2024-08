Rodrygo se ‘quejó’ en WhatsApp porque no fue incluida su sigla en el trío ‘BMV’ del Real Madrid: Ancelotti habló del caso

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, zanjó la polémica desatada por un mensaje en el canal de difusión de Rodrygo Goes en Whatsapp, en el que pidió respeto, al asegurar que habló con su jugador y el brasileño le dijo que “el mensaje es un ‘fake (falso)’” y que está “contento” con su situación en el club blanco.

“He hablado con él esta semana, le he preguntado si había pasado algo y me ha dicho que el mensaje es un ‘fake’, que él no ha dicho nada”, desveló Ancelotti. “Está muy contento aquí, trabajando muy bien, ha sido uno de los mejores en los dos primeros partidos y no hay ningún problema con él”, añadió.