Hansi Flick revela por qué Dani Olmo se pierde el Valencia-Barcelona y su reacción sobre competirle al Real Madrid

Barcelona debuta este sábado en LaLiga 2024-25 frente al Valencia en Mestalla. Hansi Flick afronta su primera temporada en el banquillo culé y atendió a los medios para analizar el encuentro. El técnico alemán anuncia que Lamine Yamal está disponible y explica que Dani Olmo , el único fichaje del club en este mercado, se pierde el partido. Cabe recordar que el español todavía no está inscrito y además arrastra problemas físicos.

“Olmo no está en buena condición física, empezó tarde y le cuidaremos. No estará mañana. Queremos que estén todos bien y jueguen sin lesionarse”.

“Somos un equipo fuerte, bueno, de alta calidad, con la pelota y sin ella. El fútbol es ganar o perder. Si ganas, todo el mundo está contento. El trabajo es más fácil, también para mí. Pero hay que prepararse bien y ver qué pasa e ir adaptándote. Esto es un proceso, y estamos trabajando de forma permanente. Creo en el equipo, hay buen ambiente y todo el mundo sabe lo que debe de hacer y que no será un partido fácil porque será un encuentro intenso”.

“Estoy satisfecho con la plantilla que tengo, el resto es un interrogante. Cuando firmé mi contrato, sabía que no sería fácil pero confío ciegamente en el club. Y estoy contento con el equipo, con lo que ofrece. Tenemos lesionados que poco a poco regresarán. No dejamos de ser un equipo robusto”.

“Después de la pausa, habrá más jugadores inscritos. Espero contar con ellos, pero no hay fecha límite para su regreso. Avanzan bien, pero sin fecha concreta”.

“Tenemos una excelente relación y cuando estuvimos juntos en Múnich generamos vínculo... tenemos un buen vínculo. Cuando tomó la decisión de concluir su carrera, le dije que sería un excelente entrenador y que sería bienvenido si quería vernos. Nos está ayudando mucho. Es un gran ser humano y es fantástico tenerlo en el equipo. Lo que nos da en el campo y fuera es grande. Se va. Tenemos a Arnau, de La Masia, que también nos da mucho apoyo y yo no sé si volverá. Es su decisión. Pone el foco en su familia”.

“Estoy muy contento de verlo de nuevo en el campo y ver cómo evoluciona. Evoluciona bien, pero no es el momento para pronunciarme sobre su regreso. Hay que entrenarse bien. Doy las gracias a quienes trabajan en su vuelta. Cuando veo a todos trabajando, es increíble verlo. Su calidad. No pongo presión al jugador en su regreso. Es muy joven, le quedan muchos años sin lesiones y vamos a cuidarlo”.

Sensaciones

“Es lo que yo le digo al equipo: lo que no se puede cambiar, no se piensa. Nos centramos en lo que podemos cambiar. Llego aceptando los hechos y los que no puedo alterar. Estamos concentrados en el partido y queremos ganar en Valencia”.