Luis Enrique en su estado puro: la irónica respuesta por el debut de Mbappé con el Real Madrid

“En la que pueda. Si hay alguien que marca goles, no vamos a cerrarle las puertas. Basado en mi experiencia, habrá cuatro que marquen 12, que por cuatro son 42, son más que 40″.

“Nunca se sabe. En principio, parece que los equipos son más fuertes, sobre todo los candidatos al campeonato. La Ligue 1 nunca ha sido un campeonato fácil, más bien lo contrario. Deseo que el equipo siga evolucionando, que los otros hayan mejorado o no lo veremos a lo largo de la temporada. Lo que puedo decir es que estoy muy contento de lo que tengo. El año pasado tuvimos 11 fichajes, un staff nuevo... El objetivo sigue siendo poder mejorar la plantilla, porque buscamos una plantilla de calidad”.

Su gran desafío es suplir a Mbappé

“Es un reto apasionante, demostrar que el fútbol es un deporte colectivo. Todos conocemos a Kylian y las características como jugador, pero como entrenador, como equipo, es un reto apasionante para todos. Queremos ser protagonista en las competiciones y para ello queremos mejorar en ataque y en defensa. Mi opinión es que lo podemos hacer”.

El debut de Mbappé con el Real Madrid

“No lo vi. Qué pesados son los españoles, madre mía. Todavía seguís aquí. ¿Hasta cuándo? La verdad es que no contaba con que me fueras a preguntar más de Mbappé, pero tampoco tengo nada que esconder. Una persona y un jugador único, excepcional, al que he adorado. También su hermano. Le deseo lo mejor, salvo cuando juegue ante nosotros”.