“Cambiaremos cosas. Es un buen día para hacerlo, habrá cambios, pero no diré cuáles. Pondremos jugadores frescos”, ha asegurado Flick en rueda de prensa.

“El calendario no da más opciones. En Alemania y otros países todo es distinto, pero no hay excusas”.

Uno de esos cambios será, casi con toda seguridad, la entrada en el once del central Ronald Araujo. El técnico alemán se ha deshecho en elogios hacia el uruguayo, quien, sin embargo, aún no se ha afianzado en el once por sus problemas de lesiones esta temporada.

“En esta posición necesitamos cuatro buenos jugadores. Christensen se ha lesionado en el entrenamiento y deberemos esperar para ver lo grave que es. Ronald llegó con una lesión, pero lo está haciendo bien. Es un líder”, ha destacado.

Otra de las novedades ante la Real podría ser el centrocampista Marc Casadó, que ha perdido su puesto en el once en beneficio de Frenkie de Jong.

Al respecto, Flick ha afirmado que “Frenkie ha mejorado mucho este mes”, que Casadó es “más defensivo” y que, con De Jong, el equipo “puede tener más posesión y ser más ofensivo”.