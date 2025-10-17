Hansi Flick estalla por el fuerte rumor sobre Lamine Yamal: "Es una mi***, quien lo haya dicho está mintiendo"

El <b>Barcelona </b>regresa a la acción tras el parón de selecciones y este sábado recibe al <b>Girona </b>por la novena jornada de LaLiga. El técnico <b>Hansi Flick</b> habló en conferencia de prensa sobre el encuentro y confirmó la vuelta de <b>Lamine Yamal</b> y <b>Fermín López</b>.Por otro lado, el técnico alemán se molestó ante los fuertes rumores que apuntan a que el club lo forzó para alinear a <b>Lamine </b>contra el <b>PSG </b>pese a llegar tarde, y aseguró que no le gusta la idea de jugar en Miami el duelo contra <b>Villarreal</b>.