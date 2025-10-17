Hansi Flick estalla por el fuerte rumor sobre Lamine Yamal: "Es una mi***, quien lo haya dicho está mintiendo"

Por otro lado, el técnico alemán se molestó ante los fuertes rumores que apuntan a que el club lo forzó para alinear a Lamine contra el PSG pese a llegar tarde, y aseguró que no le gusta la idea de jugar en Miami el duelo contra Villarreal .

El Barcelona regresa a la acción tras el parón de selecciones y este sábado recibe al Girona por la novena jornada de LaLiga. El técnico Hansi Flick habló en conferencia de prensa sobre el encuentro y confirmó la vuelta de Lamine Yamal y Fermín López .

Partido contra Girona

"Para mí, el Girona hizo una temporada pasada fantástica. La filosofía de su entrenador me encanta. No empezaron bien, pero han mejorado en los últimos tres partidos. También tienen bajas por lesión. Hay que empezar bien el encuentro. Deberá ser diferente al de Sevilla, donde no estuvimos a nuestro mejor nivel. Los quiero en el mejor nivel".

Lesiones

"En la parte delantera, hay jugadores que nos han faltado. Son cosas que no se pueden cambiar. Si vuelven, no están para intervenir en todo el partido. Pero hay que gestionar la situación. Los de La Masia tal vez tengan opciones y una oportunidad. Ya veremos qué ocurre".

Sin Ferran Torres

"No puedo cambiarlo. Hay que buscar soluciones y jugadores que salgan de inicio. Lamine y Fermín ha vuelto, y ellos no podrán jugar los 90 minutos. Hay que gestionarlo, es nuestro trabajo. Si estamos a nuestro mejor nivel, podemos ganar a cualquiera. Lo importante es cómo empezamos y luchar desde el inicio. Hay que jugar nuestro mejor fútbol. Es lo que quiero del equipo".

Lewandowski

"Me dijo que tras la primera mitad, jugó con un vendaje y dijo que no tenía dolor y estaba bien. Estas cosas no son fáciles para los jugadores. Estas lesiones de Olmo, Ferran, Lewy... y de Gavi, Joan García o Raphinha, hay que gestionarlas. En el caso de Raphinha sé el motivo. Viajar, la gala del Balón de Oro, esto tiene su efecto y él es importante. Lo echamos de menos. Pero queda poco para verlo de nuevo".

Más de Lewandowski

"Creo que no hay ningún jugador que se ocupe tanto de su cuerpo como Robert. Me dijo que pensaba que no era una lesión. Uno tiene una sensación. Él siempre es muy responsable de su salud y de su cuerpo, no hay nadie, salvo Cristiano Ronaldo, que se cuide como lo hace él. Hay que gestionarlo. No es un problema".

¿Cambios contra Girona?

"Frenkie jugó el domingo y ha tenido una semana y días libres. Pedri ha tenido menos descanso, pero está a un muy buen nivel. Se trata de considerar su situación. A Pedri lo vamos a cuidar, no es fácil. Son jugadores de nivel top mundial y es normal que acumulen más minutos".

Lamine Yamal llega tarde, pero juega por presiones

"Me gustaría saber de dónde sacan el rumor. Es una mi***. No es así. En este club, con Deco y con el resto de profesionales tengo una relación de verdad. Creo en mi trabajo. Tengo la confianza de ellos y no nos lo pedirían. Es un rumor basura. Quien lo ha dicho ha mentido".