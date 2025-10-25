El asistente de Flick adelanta cómo intentarán hacerle daño al Real Madrid: "Si queremos ganar en el Bernabéu..."

La baja de Hansi Flick, que no podrá dirigir al Barcelona en el Bernabeu, tras su expulsión ante Girona, es "muy importante" y "una desventaja" para el club catalán, porque los jugadores "confían en él", según ha comentado este sábado su ayudante, Marcus Sorg, quien lo sustituirá. "Siempre se le echa de menos a Hansi cuando no está, porque es una parte importante del equipo, pero todos sabemos lo que tenemos que hacer", ha dicho Sorg, quien también fue el encargado de hablar en la conferencia de prensa en la víspera del Clásico.

En todo caso, el asistente de Flick se ha mostrado "muy orgulloso" por poder estar al frente del banquillo del Barça en un partido como el de mañana, un compromiso que adivina "muy duro" y en el que será determinante "tener el control de la posesión y en la presión". En cuanto a las bajas, Sorg ha confirmado la ausencia de Raphinha, mientras que ha puesto en duda la presencia de Jules Koundé y también de Ferran Torres. "Raphinha no está, pero tenemos suficientes jugadores (para sustituirlo), mientras que intentaremos que Ferran esté en el campo, algo que decidiremos mañana", comentó. Sobre Koundé, que no se entrenó el viernes, pero sí este sábado, Sorg explicó que esperan a ver cómo se encuentra el francés tras el entrenamiento. "No tenemos decidido el once aún".

Preguntado sobre las declaraciones de Lamine Yamal, que en un entorno distendido aseguró durante una transmisión de la Kings League que el Real Madrid "roba y se queja", Sorg ha quitado hierro a las mismas y ha calificado a su jugador como un futbolista "top", que "está muy motivado para mañana" y espera que "ojalá pueda hacer un gran partido". No cree que el hecho de que su marcador sea Álvaro Carreras, que la temporada pasada jugó en el Benfica y con el que se midió en tres partidos, sea un inconveniente para Yamal. "Si recuerdo bien, ganamos los tres partidos con el Benfica", apunta. "El año pasado (el Barça ganó 0-4), tuvimos una buena transición. Si queremos ganar en el Bernabeu, tenemos que estar juntos, presionar y jugar como un bloque. Si es así, tendremos nuestras oportunidades", señaló sobre el encuentro.