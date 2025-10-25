El asistente de Flick adelanta cómo intentarán hacerle daño al Real Madrid: "Si queremos ganar en el Bernabéu..."

En todo caso, el asistente de <b>Flick </b>se ha mostrado "muy orgulloso" por poder estar al frente del banquillo del Barça en un partido como el de mañana, un compromiso que adivina "muy duro" y en el que será determinante "tener el control de la posesión y en la presión".En cuanto a las bajas, Sorg ha confirmado la ausencia de <b>Raphinha</b>, mientras que ha puesto en duda la presencia de <b>Jules Koundé</b> y también de <b>Ferran Torres</b>."Raphinha no está, pero tenemos suficientes jugadores (para sustituirlo), mientras que intentaremos que Ferran esté en el campo, algo que decidiremos mañana", comentó. Sobre <b>Koundé</b>, que no se entrenó el viernes, pero sí este sábado, <b>Sorg </b>explicó que esperan a ver cómo se encuentra el francés tras el entrenamiento. "No tenemos decidido el once aún".