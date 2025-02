Hansi Flick responde a Tebas y lo que opinó del Atlético: “Me sorprenden la cosas que pasan en España y en el club”

“Dani Olmo no debería acabar la liga con el Barça. Si Olmo firmó el contrato sabiendo que en diciembre podía dejar de ser jugador del Barça y no ser inscrito, ¿cómo le puedo dar una medida cautelar si era consciente de que le podía pasar esto?”, dijo más temprano el presidente del fútbol español en Europa Press.

Sobre esta situación, Flick respondió que “no quiero decir nada al respecto. Puede jugar ahora. De momento, es la situación, y estoy feliz de que pueda jugar. No sé qué pasará. Me sorprenden la cosas que pasan en España y en el club”.

Partido contra Atlético

“Es un partido nuevo, empezamos desde el principio. Es un equipo genial, ha invertido. Tiene a los mejores defensas, atacantes... será un partido duro”.

Lamine Yamal

“Habrá que esperar para saber si puede jugar, veo la situación positiva por lo que ha dicho el doctor. Y lo queremos con nosotros”.

Poco descanso

“Después de lo que he escuchado, el Benfica tiene una semana de descanso. No estamos felices, pero no está en nuestras manos. A veces es difícil hablar con la Federación y LaLiga, lo vi en Alemania. Lo intentaremos gestionar bien”.