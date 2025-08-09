Hazard revela al jugador que decepcionó en el Real Madrid, el motivo de su retiro y su ídolo: "era imposible quitarle la pelota"

“Dejé el fútbol porque ya no me gustaba lo que lo rodea. Disfrutaba de los 90 minutos en el campo, pero no del resto: viajes, entrenamientos interminables, la presión mediática, medios de comunicación...”, confesó en una charla con Zack Nani para su pódcast.Durante la entrevista, el belga reconoció que su estilo de juego nunca se caracterizó por el sacrificio defensivo, respaldando así a quienes lo criticaban por ello.“Los grandes jugadores ofensivos a veces no ayudan en defensa. Yo soy uno de ellos. Jugué con Benzema y él tampoco siempre lo hacía. Incluso Dembélé no defiende todo el tiempo”.Hazard también repasó su etapa en el Real Madrid, destacando su relación con Karim Benzema y Thibaut Courtois, protagonistas en la Champions que el club ganó en 2022.