Hazard revela al jugador que decepcionó en el Real Madrid, el motivo de su retiro y su ídolo: "era imposible quitarle la pelota"

Eden Hazard puso fin a su carrera al término de la temporada 2022-23, con apenas 32 años. Hoy, a los 34, disfruta de una vida alejada de aquel fútbol que lo catapultó a la élite, sobre todo con el Chelsea y la selección belga, pero que en su última etapa, marcada por las lesiones, lo llevó a un discreto final en el Real Madrid. Su despedida de los terrenos de juego no fue de las mejores. Las continuas dolencias físicas no fueron la única causa de su prematuro adiós: también se cansó de todo lo que implica el fútbol profesional.

“Dejé el fútbol porque ya no me gustaba lo que lo rodea. Disfrutaba de los 90 minutos en el campo, pero no del resto: viajes, entrenamientos interminables, la presión mediática, medios de comunicación...”, confesó en una charla con Zack Nani para su pódcast. Durante la entrevista, el belga reconoció que su estilo de juego nunca se caracterizó por el sacrificio defensivo, respaldando así a quienes lo criticaban por ello. “Los grandes jugadores ofensivos a veces no ayudan en defensa. Yo soy uno de ellos. Jugué con Benzema y él tampoco siempre lo hacía. Incluso Dembélé no defiende todo el tiempo”. Hazard también repasó su etapa en el Real Madrid, destacando su relación con Karim Benzema y Thibaut Courtois, protagonistas en la Champions que el club ganó en 2022.

“Courtois siempre colocaba a Benzema y Modric por encima de mí, y para mí son leyendas. Karim fue increíble desde el primer día. Creo que se sintió decepcionado por cómo terminaron las cosas, pero siempre nos llevamos bien. Ese año lo ganaron Thibaut y Karim; yo aporté al ambiente del vestuario, algo que no se ve pero es importante”, relató.