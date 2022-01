Ilicic vuelve a sufrir de depresión y su entrenador del Atalanta lo confirma: ‘‘La cabeza es una jungla, es difícil para los psicólogos...’’

Asimismo, el estratega reconoció el compromiso de Ilicic, pero no dio certezas sobre su futuro. “También trabajé con él en Palermo, y nunca lo vi trabajar como ahora. Lo vamos a esperar toda la vida como persona, pero como futbolista es imprevisible. Los médicos no nos dan respuestas y no puedo darlas yo. Hablo de eso ahora para no volver a hablarlo más. Es algo muy delicado”, sentenció.

Ilicic meditó retirarse tras supuesta infidelidad de su pareja

Según el diario La Repubblica, no se descarta que esta situación lleve a una solución drástica: su traspaso antes del 31 de enero. El futbolista tiene contrato hasta 2023, y la esperanza es que “su sonrisa regrese con un cambio de aires”.

Lo sufrió en plena pandemia

La primera depresión que padeció Ilicic fue en marzo de 2020, cuando tras anotar los cuatro goles del Atalanta ante Valencia (3-4), en la vuelta de los octavos de final de la Champions, pidió permiso para irse a su país.

Aunque se desconocen los motivos que propiciaron aquel episodio, la cercanía de los devastadores efectos del coronavirus en Bérgamo, uno de los centros de ‘explosión’ del virus en Europa, se especula como una posibilidad.

El esloveno, aún bajo los efectos de aquella depresión, se perdió la recta final de la Champions en Lisboa. Ahora por motivos que se desconocen, vuelve a sufrir los efectos de esa enfermedad, de la que todos esperamos que se recupere plenamente.