Isco rompe el silencio y revela la dura pelea que lo sacó de Sevilla: “Me agarró del cuello y nos tuvieron que separar”

El talento de Isco se ha ido apagando poco a poco con el pasar de los años desde el 2018 cuando el Real Madrid levantó la Champions en Kiev contra el Liverpool.

Alarcón luego de ese año tuvo problemas de todo tipo tanto en Real Madrid como en en el Sevilla, su último club del club salió mal por inconvenientes que se dieron. En una entrevista con Marca, Isco rompió el silencio y contó todo lo que pasó en el equipo andaluz y cómo un día después de un entrenamiento se fueron a los golpes. -ENTREVISTA ÍNTEGRA CON DIARIO MARCA- PREGUNTA. Cinco años sin conceder una entrevista... ¿Por qué? RESPUESTA. He intentado pasar un poquito inadvertido. Últimamente no me encuentro muy cómodo delante de los periodistas, no me gusta en lo que se ha convertido parte de la prensa deportiva, en la que primero se tira la ‘noticia’ y luego se contrastan los hechos. Y al final somos personas y cuando muchas de las cosas que se publican no son ciertas, te hacen daño. Hacen daño a tu familia, a tus hijos y por eso me he mantenido al margen. P. ¿Se ha tenido que morder mucho la lengua todos estos años? R. Sí, muchas veces. No he querido entrar al trapo de toda la rumorología y creo que también me he equivocado. Creo que me he equivocado porque la gente tiene que saber de primera mano lo que ha sucedido. Han pasado muchas cosas, muchas cosas que son culpa mía y otras que no tanto. Y bueno, está bien hablar de vez en cuando para quitarme ese peso de encima, esa espinita que llevo dentro y para que la gente sepa bien lo que ha pasado. P. ¿Este aislamiento le ha venido bien en lo personal y quizás peor en lo profesional? R. Puede ser. Al final yo creo que después de tantos años en el fútbol me he creado una especie de armadura ante la prensa. He tenido algún encontronazo con algún periodista y por eso he primado el estar tranquilo, no entrar en polémicas y mantenerme al margen. Por un lado, es bueno, pero por otro es verdad que de vez en cuando hay que dar la cara y en ese sentido creo que me he equivocado. Llevo mucho tiempo sin hablar y ya es hora de hacerlo. P. Pues vamos a hablar de todo. R. Perfecto. P. Acaba de salir del centro de entrenamiento ‘Crys Díaz & Co’, en el que está haciendo su particular pretemporada. ¿Cuántos días a la semana viene aquí? R. Vengo de lunes a viernes y mi entrenador personal me pone los deberes para las tardes y fines de semana. Compagino los entrenamientos con la vida familiar, los niños... Pero tengo muchas ganas de jugar, la verdad. Lo echo de menos y espero que sea pronto. P. ¿Es duro venir a entrenarse solo? R. Es duro porque echo mucho de menos la pelota. Pero al venir aquí salgo de casa, me relaciono con otra gente y me lo paso bien. Son entrenamientos divertidos enfocados todos al fútbol. Es lo que me toca, estoy viviendo una experiencia nueva.

P. Pero mientras, las pretemporadas van empezando. ¿No echa de menos estar ahí? R. Sí, como te decía echo de menos la pelota, competir, los partidos, el vestuario... Echo de menos sentirme futbolista. Y bueno, es verdad que tengo ofertas, pero no me quiero equivocar o dar otro paso en falso en mi carrera. Lo importante es que sigo teniendo la ilusión intacta. Tengo ganas de jugar, de competir, de divertirme y espero ansioso el momento de volver. P. ¿Qué oferta está esperando? R. Un proyecto en el que pueda tener una continuidad, un equipo que quiera jugar al fútbol con un estilo asociativo, divertido... Estoy en un momento de mi carrera en el que, tras ganarlo todo, lo que quiero ahora es disfrutar. Por supuesto, a un nivel competitivo y si vienen más títulos, pues mejor... Soy joven y me quedan muchos años de fútbol a buen nivel. Ahora me toca demostrarlo.

P. ¿Qué va a priorizar? R. Un equipo con un proyecto competitivo y que intente jugar bien al fútbol. Nunca le voy a dar prioridad al dinero, si no, no me hubiese ido al Sevilla. Tengo y tuve muchas ofertas de Qatar y Arabia, con grandes cantidades, pero yo quiero jugar, competir y divertirme. P. ¿Por qué está Isco en esta situación? ¿Qué ha pasado? R. Han pasado muchas cosas. Yo terminé mi contrato con el Real Madrid y esa pretemporada Lopetegui estaba en el Sevilla. Me llamaba y me decía que me quería... Al final Lopetegui es uno de los entrenadores con los que mejor he estado y mejor rendimiento he tenido. Yo tenía otras ofertas de Italia, pero consideré que era un paso bueno en mi carrera, porque es un gran equipo, jugaba Champions, estaba Lopetegui... Era una oportunidad muy bonita. P. ¿Y qué sucede cuando echan a Lopetegui? R. Despiden a Julen, viene Sampaoli y bien también. Pero cuando se va Lopetegui y se acerca la ventana del mercado de invierno yo veo muchas cosas raras dentro del club. Para empezar, llamaron a mi representante para buscarme una salida, sin hablar nada previamente conmigo, así que, en cuanto me enteré fui a hablar directamente con Monchi. Le dije: “Oye, me ha llegado esto, no sé qué pasa, no sé si me queréis, si no me queréis... Sé sincero conmigo y lo arreglamos sin problemas. Estoy a vuestra disposición”.

No sé qué crisis económica podía tener el Sevilla, pero tras esa conversación se tuerce todo. Yo solo quería saber los pensamientos del club y me dijo que si encontraba algo que me fuera. Tras esa conversación, Monchi fue diciendo que yo me quería ir, algo que no era cierto, y comenzó a llamarme cada día tanto a mí como a mi abogado atosigándonos para firmar la rescisión. Entonces fui a hablar con él de nuevo y le dije: “Mira Monchi, tú no estás siendo sincero ni conmigo, ni con la gente a la que le cuentas las cosas. Yo me quiero quedar y tú vas diciendo que yo me quiero ir”. Y ahí entonces hubo un poco de conflicto... P. ¿Qué pasó? R. Es fuerte lo que te voy a decir. Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo. Como comprenderás, tras eso, yo no quería seguir ahí bajo ningún concepto. Y aunque me daba pena, porque hice muy buena relación con mis compañeros y la afición me trató de maravilla, yo no podía estar a gusto en un club en el que el director deportivo me agrede y nadie se pronuncia, ni se disculpa. Ni por la agresión, ni por todas las mentiras que iba filtrando. Así que perdoné mi contrato y me fui. P. ¿Esto sucedió en las oficinas del club? R. Esto sucedió después de un entrenamiento, camino de los vestuarios. P. ¿Y cómo reacciona cuando un director deportivo le agarra del cuello? R. Pues lo primero, apartarle y luego ya los de seguridad nos separaron del todo. Me consta que tanto Monchi como el club estaban pasando por momentos delicados, pero sobrepasar la barrera de la violencia no es algo que podía dejar pasar. Yo estaba contento en el Sevilla, jugaba siempre y aunque estábamos pasando por un momento deportivo complicado, estaba convencido de que íbamos a salir adelante, como al final así ha sido. Pero no es como se va diciendo en muchos sitios, sobre todo en la prensa de Sevilla, donde se dice que me bajé del barco. Ni mucho menos. Eso no entra dentro de mi mentalidad. He estado muchos años en el Real Madrid y nunca me he rendido, siempre he intentado pelearme un sitio, unas veces le he conseguido, otras veces no... Pero bajarme del barco en esta vida, nunca.

P. Cuando llega a casa... ¿Cómo es ese momento? R. Me fui a casa muy dolido, porque al final... Yo fui al club porque me había llamado Lopetegui, diciéndome que me quería, que me quería, que había buen equipo... Y yo fui encantado. Me bajé el sueldo cuatro veces con respecto a lo que ganaba en el Madrid y ya al llegar, gente del club me dice que Monchi no estaba de acuerdo con mi fichaje. Yo iba con la idea de jugar con el entrenador que siempre ha apostado por mí y de ganarme a la gente que no estaba tan confiada, pero sucedió esto... Entonces, imagina cómo llego a casa después. Llevaba cuatro meses en Sevilla, después de una mudanza con tres niños... Y entonces te ves de repente con las dudas de ver qué va a pasar, a dónde vamos a ir, los colegios... Es complicado, pero hay que ser fuerte y mirar hacia adelante. P. ¿Ha llorado por todo esto? R. No he llorado. Me da mucha pena, pero siento que tengo una carrera privilegiada, he disfrutado mucho del fútbol, he ganado muchos títulos... Este es un deporte que me apasiona. ¿Que me da tristeza? Sí. ¿Que me he sentido decepcionado? También. Pero soy consciente de mi situación de privilegio y de que hay personas con problemas verdaderamente serios. Intento poner el foco en eso. Tengo 31 años y aún tengo ganas e ilusión por seguir jugando y estoy trabajando para ello. P. Y después de esto... Llega el mercado de invierno, está a punto de fichar por el Union Berlín y se rompe el último día. ¿Qué pasó? R. Buff... Al final va a parecer que sólo pongo excusas. P. Tranquilo, que vamos a hablar de todo. R. Yo tengo culpa de muchas cosas, de haberme dejado llevar en algunas ocasiones, de bajar los brazos incluso en entrenamientos porque me sentí superado, pero lo que pasó en Berlín... Fue tremendo. A las cuatro de la tarde del último día del mercado de fichajes, me llaman y me dicen que tienen un equipo para mí. P. Le llama Jorge Mendes, que es su agente, ¿no? R. Sí. Me llama y me dice que tiene al Union Berlín, de Alemania, con una muy buena oferta hasta final de año con opción a un 1+1. Le dije que en cinco minutos le llamaba y me puse a mirar un poco por encima y a consultar. Iban muy bien en la Bundesliga, estaban en Europa League, el contrato era bueno, el proyecto tenía buena pinta... Así que acepté. Me mandaron el contrato y yo se lo reenvié a mi abogada. Todo en orden. Preparé la maleta y viajé solo a Berlín, ya que en cuatro horas era imposible organizar la mudanza de toda la familia, con dos niños tan pequeños... Y al llegar, me recibió una persona del club. Estaba todo hecho. Me hago las fotos, un saludo a la cámara... Lo típico. Y nos citamos para el día siguiente hacer el reconocimiento médico. Ya por la mañana, en el coche hacia el hospital me dicen: “Al final no te podemos inscribir en Europa”. Y contesto: “¿Me lo dices ahora?”. Su respuesta fue que lo intentaron hasta el final y que no pudo ser, así que bueno... Paso el reconocimiento médico, que lo pasé, aunque mucha gente lo pusiera en tela de juicio... Una cuestión bastante absurda, ya que los médicos del Sevilla pueden corroborar que mi estado físico en ese momento era uno de los mejores de mi carrera. El caso es que paso el reconocimiento y de camino a firmar el contrato me llaman de nuevo. “Oye, que al final no es esta cantidad... Que es menos”. Y yo, por segunda vez, vuelvo a aceptar esos cambios que no estaban en el preacuerdo por el que volé a Alemania. Pero a los diez minutos, me llaman una tercera vez diciendo que la cantidad de la temporada que viene tampoco es la del contrato y que hay que revisarla. Y ya me planté. Viajé con muchas expectativas e ilusión a un equipo que juega Europa League y en quince minutos me habían cambiado la mitad del contrato. Contrato que estaba aceptado y revisando tanto por nosotros como por ellos. Era una falta de respeto. Yo no tengo 18 años, ni es el primer contrato que firmo, así que dije que así no firmaba. Si en doce horas en Alemania había pasado todo eso, en un año no lo quiero ni pensar... Les dije que lo sentía mucho y que me volvía a España, que no era serio lo que estaba pasando. P. Y se volvió. R. Sí, me volví. Y ahí sentí que después de todo lo que había pasado necesitaba desconectar, limpiar mi cabeza... Mentalmente no estaba preparado para otra mudanza, otro proyecto... Sentí que necesitaba parar, hacer terapia, ordenar mi mente, ordenar mi vida, mis pensamientos... P. Entiendo que se puso en manos de un psicólogo. R. Sí. Es importante contar con profesionales que te pueden dar herramientas para saber gestionar los sentimientos, los conflictos que tienes contigo mismo y la gente que te rodea, con tu profesión... Y bueno, ahí estoy. P. ¿Y ahora cómo se encuentra? R. Muy bien, con ganas de empezar un proyecto y una experiencia nueva. Tengo ganas de jugar al fútbol, de divertirme, de competir, de demostrar que me quedan años buenos de fútbol. Tengo ganas de olvidar las malas experiencias que he tenido y de focalizarme en las buenas que están por venir.