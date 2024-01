Jadon Sancho regresa al Borussia Dortmund tras ser apartado por Ten Hag en el United: detalles de su contrato

Aunque su nivel en el Dortmund fue tremendo entre 2017 y 2021 (50 goles y 64 asistencias), las dudas sobre su nivel físico están ahí: solamente ha jugado 76 minutos este curso, pues lleva meses apartado del United por problemas con Ten Hag que estallaron en septiembre.

“Jadon no estuvo convocado por su desempeño en el entrenamiento”, revelaba el técnico neerlandés. “No lo seleccionamos. Tiene que alcanzar un nivel todos los días aquí y así podremos tomar decisiones en primera línea, por eso para este partido no fue seleccionado”, añadía.

Y Jadon respondió: “Por favor, no crean todo lo que leen. No permitiré que las personas digan cosas que son completamente falsas. Me he forzado a mi mismo a entrenar muy bien esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré. He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cuál no es justo”. De esa forma terminó apartado del equipo inglés.