“Con Pep Guardiola, si estabas dos kilos por encima del peso, no entrenabas; vi jugadores que no entrenaron en dos semanas”

Muchos futbolistas han contado cómo fue su experiencia bajo la dirección técnica de Pep Guardiola . Algunos ponen al catalán en lo más alto, ya que se preocupa por cuidar los mínimos detalles, y hay otros que no la pasaron bien y se terminaron marchando de los clubes en los que coincidieron.

El último en hablar sobre Guardiola ha sido Gael Clichy, exdefensor francés que jugó para Manchester City de 2011 a 2016 y que fue solo por una temporada dirigido por el DT español.

“Si pesabas dos kilos más de lo que él consideraba tu peso máximo, no entrenabas”, revela el exfutbolista para The Coaches Voice.

“En el fútbol, siempre escuchas a los entrenadores decir: Si tienes sobrepeso, no entrenas. Al final, si se trata de un jugador importante, la norma se mete debajo de la alfombra porque necesitan a ese jugador. Con Pep Guardiola, si estabas dos kilos por encima del peso que debías tener después de terminar el trabajo duro y la alimentación adecuada de la pretemporada, no entrenabas. Vi jugadores que no entrenaron durante dos semanas”, aseguró Clichy.