Arda Güler lo destapa: el brutal motivo por el que rechazó al Barcelona y llegó al Real Madrid

“Hubo muchos clubes que presentaron su interés y con algunos mantuvimos contactos, pero cuando entró el Real Madrid y me dijo que iba a poder jugar... el resto de las ofertas perdieron valor”, aseguró Arda.

“Este es el mejor club del mundo y no hizo falta que me dijeran nada más para convencerme. Muchos clubes me han pretendido, pero el Real Madrid ha sido mi preferencia. Quiero aportar todo mi fútbol aquí”, añadió.

De la misma manera que Vinicius y Rodrygo, Arda tuvo que decidir entre Real Madrid y Barcelona. Y sí, los tres optaron por unirse a la entidad merengue. Coincidieron que es imposible rechazar al club con más Champions League en la historia.