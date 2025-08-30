Locura de Joao Neves en el PSG: ¡anotó dos golazos de chilena que le dieron la vuelta al mundo!

El PSG de Luis Enrique se mide contra el Tolouse por la tercera jornada de la Ligue 1 y el portugués Joao Neves ha protagonizado una de las gestas más espectaculares de la temporada y eso que apenas estamos empezando.

El joven mediocampista, que también se ha desempeñado como lateral diestro, marcó dos goles de chilena en apenas 15 minutos de partido y las imágenes no han tardado en viralizarse por las redes sociales.

Lo insólito de la acción es que no se trata de un gol aislado, sino de dos auténticas obras de arte consecutivas en la misma noche, algo que nunca se había visto en el fútbol profesional.

El primer tanto fue a los 7 minutos tras un tiro libre indirecto de su compatriota Vitinha, que terminó rescatando el propio Neves para luego controlar dentro del área chica y definir con la derecha.

Tan solo siete minutos más tarde, Neves consiguió un rebote en el área, controló de pecho y nuevamente la mandó a guardar de chilena. El portugués demostró que también tiene alma de delantero.