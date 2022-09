Jordi Alba se confiesa y habla de su posible salida del Barcelona por los pocos minutos en la presente temporada

El lateral izquierdo del Barcelona Jordi Alba asistió a un acto celebrado en el Pabellón de la Vall d´Hebrón de Barcelona y habló sobre su falta de minutos en este inicio de temporada y los rumores que salieron con respecto a una posible marcha en el mercado de fichajes.

El jugador del Barca regresó al once titular en el victoria por 5-1 ante Viktoria Plzen en el primer partido de la Champions League, después de tres partidos que empezaba desde el banquillo.

“No tengo que reivindicarme. Llevo muchos años en el club y también he pasado por momentos en los que no he jugado. Ahora no he tenido esos minutos, pero he intentado animar al grupo en todo lo que he podido. El ambiente es extraordinario”, expresó el lateral español.