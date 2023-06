Llegó junto a Hazard costando 70 millones y ahora Real Madrid lo vende en cuatro al Galatasaray de Turquía

Real Madrid es un equipo que siempre invierte bien en sus fichajes, pero en los últimos mercados, Florentino Pérez y su directiva no estuvieron acertados.

Y es que no solo Eden Hazard ha sido uno de sus peores fichajes de su historia, junto al Belga también llegó el mismo año Luka Jovic, delantero serbio que nunca rindió en la Casa Blanca.

Real Madrid pagó 70 millones de euros al Eintrach Frankfurt, pero nada salió como se esperaba. Ni Zidane, ni Ancelotti pudieron sacarle lo mejor.

“Creo que me fui demasiado pronto al Real Madrid, y en el momento en que llegué y mientras estaba en el Madrid, Karim Benzema explotó y ganó merecidamente el Balón de Oro. Tuve mala suerte al principio. Primero ocurrió el coronavirus, luego algunas lesiones, pero sin duda fue una gran experiencia para mí. Decidí venir a la Fiorentina a pesar de que tenía ofertas de clubes más grandes. Por no hablar de las finanzas. Todo el mundo sabe que me sacrifiqué económicamente para venir aquí. Considero que venir a la Fiorentina es un buen trampolín para volver a mi forma anterior y volver a un gran club”, explicó Jovic hace unos meses.