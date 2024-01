El gran favorito para reemplazar a Klopp en el Liverpool: ¡su regreso reventaría Anfield!

Y no es para menos, el exjugador del Liverpool ya dijo alguna vez que sería un sueño dirigir en Anfield, la que fue su casa por varios años.

El Liverpool sabe desde noviembre pasado que Klopp no seguirá y se ha puesto manos a la obra para sondear a Xabi Alonso quien, aunque renovó no hace mucho con el Leverkusen hasta 2026, seguro que está dispuesto a escuchar lo que tengan que decir los directivos.

No se le escapa a nadie es que el favorito para llegar al Liverpool y fue por eso que en la rueda de prensa previa al duelo ante Borussia Monchengladbach fue preguntado al respecto.

“Sinceramente... No tengo una respuesta directa (risas). Ahora mismo estoy feliz aquí, eso seguro, y solo pienso en el Leverkusen”, respondió Alonso, dejando la puerta más que abierta a cambiar de aires a final de temporada si el Liverpool decide buscarlo. “No sé que pasará en el futuro y no me importa”, añadió.