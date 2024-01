¿Vuelve Benzema? La rotunda respuesta de Ancelotti y le responde a Laporta: “No hay que desviar el tiro”

Real Madrid visita Las Palmas este sábado por la jornada 22 de LaLiga y Carlo Ancelotti confirmó su portero titular en la rueda de prensa. El italiano también aprovechó para responderle a Laporta , ya que el presidente azulgrana declaró que el torneo está “adulterado” tras la polémica en el Bernabéu ante Almería . El entrenador no suele responder a las polémicas declaraciones, pero esta vez no se contuvo. También desmintió la vuelta de Karim Benzema al equipo.

Partido contra Las Palmas

“Queremos dar lo mejor de nosotros, puede ser un partido complicado, tocan bien, defienden bien y será exigente. Tenemos la motivación de volver a jugar a nuestro mejor nivel. Esta semana nos ha venido bien, están todos disponibles salvo las largas lesiones”.

Laporta dijo que LaLiga está adulterada

“No me gusta entrar en estas polémicas, la verdad que en esta semana han hablado mucho, pienso lo mismo, no hay que desviar el tiro. Todo el mundo sabe lo que ha pasado en el fútbol español y ahí está el problema. LaLiga no está adulterada, la Guardia Civil y la Fiscalía están investigando y ese ha sido el problema del fútbol español los últimos 20 años. No hay que desviar el tiro”.