La buena noticia que recibió Xabi Alonso ante el infernal calendario que tiene Real Madrid: "Le necesitamos"

Xabi Alonso recuperó este miércoles, para el tercer entrenamiento de la semana, a los primeros internacionales tras el parón, con Carvajal, Huijsen, Courtois, Brahim, Rüdiger y Arda Güler trabajando al mismo ritmo que el resto de sus compañeros que se quedaron en Madrid. Tras disfrutar de dos días de descanso, la mitad de los internacionales, seis de 12, volvieron a la Ciudad Deportiva de Valdebebas y pudieron completar el entrenamiento sin problemas.

Entre el jueves y el viernes se reincorporarán el resto de futbolistas: Gonzalo (España sub-21), Mbappé y Tchouaméni (Francia), Alaba (Austria), Valverde (Uruguay) y Mastantuono (Argentina). Todos ellos concluyeron su concentración con sus selecciones durante la jornada del martes. Sesión con más efectivos para Xabi Alonso, que volvió a contar con Camavinga y Bellingham trabajando parcialmente con el grupo, mientras siguen sus respectivos procesos de recuperación. Por su parte, Mendy y Endrick siguieron con su plan individual para recuperarse de sus respectivas lesiones musculares. Entrenamiento de preparación para el primer partido de los siete que disputará el Real Madrid en tres semanas, arrancando con la visita a la Real Sociedad este sábado en el que los futbolistas llevaron a cabo series de combinación y presión además de disputar varios partidos sobre el césped de la Ciudad Deportiva.

Xabi Alonso prepara el plan B

Xabi Alonso afronta su primer tramo complicado de un cargado calendario desde que es entrenador del Real Madrid. Siete partidos en tres semanas, entre el parón de septiembre que finaliza este fin de semana, hasta el de octubre. Periodo en el que hará gala de unas rotaciones ya anunciadas, activando el plan B para mantener fresco al equipo. De los futbolistas sanos de la primera plantilla -Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick están lesionados-, hay cuatro sin minutos: el portero Andriy Lunin, el lateral izquierdo Fran García y los centrales Raúl Asencio y David Alaba, éste probado también como centrocampista por Xabi en la pretemporada. Además, el canterano Thiago Pitarch, presente en las tres convocatorias del primer equipo en la liga, aún aguarda su debut en partido oficial. De ellos, Lunin es el que más complicado tiene entrar en el equipo, esperando su oportunidad cuando llegue la Copa del Rey.