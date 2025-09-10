La buena noticia que recibió Xabi Alonso ante el infernal calendario que tiene Real Madrid: "Le necesitamos"

<b>Xabi Alonso </b>afronta su primer tramo complicado de un cargado calendario desde que es entrenador del Real Madrid. <b>Siete partidos en tres semanas</b>, entre el parón de septiembre que finaliza este fin de semana, hasta el de octubre. Periodo en el que hará gala de unas rotaciones ya anunciadas, activando el plan B para mantener fresco al equipo.De los futbolistas sanos de la primera plantilla -<b>Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick están lesionados</b>-, hay cuatro sin minutos: el portero Andriy Lunin, el lateral izquierdo<b> Fran García</b> y los centrales <b>Raúl Asencio</b> y <b>David Alaba</b>, éste probado también como centrocampista por <b>Xabi </b>en la pretemporada.Además, el canterano <b>Thiago Pitarch,</b> presente en las tres convocatorias del primer equipo en la liga, aún aguarda su debut en partido oficial.De ellos, Lunin es el que más complicado tiene entrar en el equipo, esperando su oportunidad cuando llegue la Copa del Rey.