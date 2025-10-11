Internacionales

La escalofriante lesión que sufrió un futbolista tras golpear con un cartel: “Corre el riesgo de sufrir una parálisis severa”

Imágenes sensibles: El togolés Samuel Asamoah, del Guangxi Pingguo de China, fue empujado por un rival e impactó su cabeza contra un panel LED.

2025-10-11

¡Lamentable! El togolés Samuel Asamoah, jugador del Guangxi Pingguo, sufrió un grave accidente durante un encuentro de la liga china.

El mediocampista de 31 años sufrió una fractura cervical múltiple que pone en peligro su movilidad y podría marcar el fin de su carrera profesional.

El hecho ocurrió hace unos días, en el duelo frente al Chongqing Tonglianglong, cuando Asamoah fue empujado por un rival mientras protegía el balón cerca de la línea lateral. El contacto lo hizo impactar violentamente contra una pantalla publicitaria LED ubicada demasiado cerca del terreno de juego. Tras el golpe, el futbolista cayó inconsciente, generando escenas de gran preocupación.

Según el parte médico difundido por el club, Asamoah presenta dislocación y fracturas en las vértebras cervicales C2 a C6, además de bloqueo vertebral y compresión nerviosa. El comunicado advierte que el jugador “corre el riesgo de sufrir una paraplejia severa” y estará ausente por el resto de la temporada, con su futuro deportivo en duda.

La jugada también ha generado polémica: pese a la gravedad del resultado, el árbitro solo sancionó al rival con tarjeta amarilla. Las imágenes del encuentro evidencian que Asamoah fue empujado por la espalda y sin margen de reacción, lo que ha abierto un debate sobre la seguridad en los estadios chinos y la necesidad de revisar las sanciones por acciones temerarias.

Tras el impacto, el futbolista fue trasladado de urgencia a un hospital en Nanning, donde el miércoles se le practicó una cirugía de emergencia.

El Guangxi Pingguo informó que la intervención fue exitosa y que el jugador se encuentra estable, aunque el pronóstico a largo plazo sigue siendo reservado. Medios locales, como UDG TV, advirtieron sobre el temor de que Asamoah pueda quedar con una discapacidad permanente.

En el mismo partido, su compañero Huang Wei también sufrió una lesión que lo dejará fuera por lo que resta de la campaña, agravando el panorama del club.

El club ha expresado su total respaldo al jugador, mientras el mundo del fútbol sigue con atención su recuperación y las consecuencias que este trágico episodio podría tener en la reglamentación de seguridad de la liga china. Por ahora, Asamoah permanece bajo observación médica, con su estado estable y la esperanza de una recuperación satisfactoria.


