La escalofriante lesión que sufrió un futbolista tras golpear con un cartel: “Corre el riesgo de sufrir una parálisis severa”

En el mismo partido, su compañero Huang Wei también sufrió una lesión que lo dejará fuera por lo que resta de la campaña, agravando el panorama del club.El club ha expresado su total respaldo al jugador, mientras el mundo del fútbol sigue con atención su recuperación y las consecuencias que este trágico episodio podría tener en la reglamentación de seguridad de la liga china. Por ahora, Asamoah permanece bajo observación médica, con su estado estable y la esperanza de una recuperación satisfactoria.<br />