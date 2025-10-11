La noche loca de Haaland: falla dos penales, marca hattrick y tiene a Noruega soñando con ir al Mundial 2026

Un nuevo festival goleador de<b> Erling Haaland</b>, que firmó otro triplete que pudo ser mayor porque falló un penalti, que ejecutó sin acierto dos veces, alargó el pleno de <b>Noruega </b>directo hacia el Mundial 2026 tras golear a Israel (5-0), con<b> Alexander Sorloth </b>vestido de asistente.El cuadro de Stale Solbakken tiene en la mano el regreso, veintiocho años después, a la fase final de un <b>Mundial</b>. El último fue el de Estados Unidos 1998 pero ahora, con seis triunfos seguidos, mantiene una distancia sideral con sus perseguidores. Italia, segunda, está a nueve puntos. Igual que Israel, tercera.