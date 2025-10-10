"He intentado mantener esa imagen de atleta macho que no necesita a nadie; me he sentido vulnerable y dudado de mí mismo"

<b>Bellingham</b> rechazó la idea de que se vea a los deportistas como personas que deberían callarse y lamentó los mensajes de odio que pueden recibir en redes por pertenecer a un equipo y por sus actuaciones o gestos."Ese odio puede ser realmente duro para los atletas, y puedo empatizar realmente con aquellos que luchan con su salud mental. <b>Todo el mundo tiene derecho a su opinión sobre el deporte, pero debería haber límites para las cosas horribles que se pueden decir.</b> No estoy seguro de cómo se puede limitar eso en las aplicaciones de redes sociales, pero creo que la red de apoyo alrededor de los atletas es importante", afirmó.Tras admitir que ahora cuando lee comentarios negativos sobre él no le afectan, aunque prefiere no verlos, <b>Bellingham</b> reconoció que en Madrid tiene "un excelente sistema de apoyo" con entrenadores, jugadores y miembros del personal del club con los que puede hablar si se siente mal.