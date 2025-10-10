Brasil propinó paliza a Corea del Sur en el primer duelo preparatorio de cara al Mundial; Rodrygo y Vinicius se lucieron

Pidió actitud y alegría, y sus pupilos respondieron con nota en el World Cup Stadium. <b>Vinicius</b>, <b>Rodrygo</b>, <b>Estêvão</b> y <b>Matheus Cunha</b> conectaron con naturalidad y confundieron a la zaga asiática intercambiándose de posición.<b>Vinicius </b>dio secuencia a su mejoría en el <b>Real Madrid</b>. <b>Rodrygo</b> demostró que puede luchar por la titularidad. <b>Estêvão </b>está lleno de confianza y <b>Cunha </b>pivotó a la perfección. No tardaron en encontrar el camino del gol.<b>Rodrygo </b>vio a<b> Bruno Guimarães</b> cerca del área y el centrocampista del <b>Newcastle </b>metió un pase mágico para <b>Estêvão </b>que batió a <b>Jo Hyeon-Woo </b>de primeras en el minuto 13.De nada sirvió la presión alta inicial de <b>Corea</b>, ni las ganas de <b>Son</b>, que se fue hasta el centro del campo para desatascar a los suyos. Los dirigidos por <b>Hong Myung-bo</b> dieron un paso al frente, pero lo único que provocaron fue darle más espacios a Vini y compañía.