Giro inesperado con Carlo Ancelotti: Brasil tomaría contundente decisión con el DT italiano previo al Mundial 2026

Desde su llegada a la <b>Selección de Brasil</b>, <b>Carlo Ancelotti </b>ha enfrentado opiniones divididas. Si bien el equipo ha mostrado un rendimiento irregular en los primeros partidos bajo su dirección, el técnico italiano dejó una gran impresión al lograr una abrumadora victoria de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/brasil-corea-del-sur-goles-partido-amistoso-son-mundial-2026-FK27692337" target="_blank">5-0 sobre Corea del Sur</a></b>.A pesar los buenos resultados, <b>Carlo Ancelotti</b> ha sido muy cuestionado por distintas personalidades del fútbol brasileño y muchos hinchas que no están de acuerdo con que un extranjero sea el entrenador de la 'Scratch du Oro'. Además de ello, el DT italiano ostenta un contrato pesado para la Confederación Brasileña de Fútbol ya que su salario rondaría los <b>11 millones de dólares anuales</b>.