Giro inesperado con Carlo Ancelotti: Brasil tomaría contundente decisión con el DT italiano previo al Mundial 2026

Desde su llegada a la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti ha enfrentado opiniones divididas. Si bien el equipo ha mostrado un rendimiento irregular en los primeros partidos bajo su dirección, el técnico italiano dejó una gran impresión al lograr una abrumadora victoria de 5-0 sobre Corea del Sur. A pesar los buenos resultados, Carlo Ancelotti ha sido muy cuestionado por distintas personalidades del fútbol brasileño y muchos hinchas que no están de acuerdo con que un extranjero sea el entrenador de la 'Scratch du Oro'. Además de ello, el DT italiano ostenta un contrato pesado para la Confederación Brasileña de Fútbol ya que su salario rondaría los 11 millones de dólares anuales.

A pesar de estos cuestionamientos, Ancelotti sigue firme en su proyecto y, recientemente, recibió una oferta que podría cambiar el rumbo de su carrera. La CBF le ha propuesto renovar su contrato y seguir al frente de la 'Canarinha' hasta el Mundial de 2030, un torneo que se disputará en varios países, incluyendo Argentina, Paraguay, Uruguay, Portugal, España y Marruecos. La renovación del contrato de Ancelotti, según fuentes cercanas a la negociación, no dependerá de los resultados obtenidos en la Copa del Mundo 2026. La Confederación ha dejado claro que lo importante es el proyecto a largo plazo del técnico, quien, según su visión, tiene bajo su mando una generación de futbolistas con un talento excepcional.

Jugadores como Vinícius Júnior, Rodrygo, Estevão, João Pedro, Gabriel Magalhães, Endrick y Bruno Guimarães, entre otros, forman parte de una camada de jóvenes que, para Ancelotti, tienen el potencial de llevar a Brasil a la cima del fútbol mundial nuevamente. Samir Xaud, presidente de la CBF, destacó la importancia de tener a Carletto al mando, afirmando que es uno de los mejores del mundo: "Nuestro objetivo es ser mejores. Queremos pasar página por todo lo que la CBF ha pasado estos años. Ha tenido mucha inestabilidad institucional. Hay que mejorar y dar una mayor estabilidad al fútbol. Queremos colocar otra vez a Brasil en el lugar del que nunca debió salir. Carlo es uno de los mejores técnicos del mundo en la actualidad. Lo ha ganado todo. Confiamos mucho en Carlo. Tanto él como su comisión técnica tienen total autonomía para trabajar", aseguró.