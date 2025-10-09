¡Goleada de escándalo! Austria no tuvo piedad y destrozó a la modesta San Marino en las eliminatorias al Mundial

Después llegó el recital de <b>Arnautovic</b>. Hizo el séptimo al inicio de la segunda parte a pase de <b>Schmid</b> y en el minuto 76 fue <b>Nikolaus Wurmbrand</b> el que marcó el octavo. El ariete de 36 años redondeó su estupenda actuación con los dos últimos goles, en los minutos 83 y 84.<b>Austria </b>lleva cinco victorias en otros tantos duelos y lidera el grupo H con dos puntos de ventaja sobre <b>Bosnia</b>. El domingo visita a <b>Rumanía</b>. <b>San Marino </b>ha perdido los seis partidos que ha jugado.