Real Madrid en vilo: este es el tiempo que estará de baja de Mbappé y la otra figura que fue afectada por la fecha FIFA

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, fundamental el viernes para el triunfo de Francia ante Azerbaiyán (3-0), se perderá la cita del lunes ante Islandia, valedera también para el Mundial de 2026, por problemas en el tobillo derecho, informó la Federación Francesa de Fútbol (FFF). Mbappé, quien desbloqueó el partido ante los azeríes con un gol y luego dio una asistencia, "no está en condiciones de jugar el lunes en Reikiavik ante Islandia" debido a "un golpe en el tobillo derecho", el mismo en el que se había dañado recientemente con el Real Madrid. Se desconoce, de momento, el alcance de la lesión.



La estrella francesa no pudo terminar el encuentro del viernes tras una dura entrada y fue sustituido en el 82 por Florian Trauvin.

Mbappé se somete a pruebas y parará tres días para estar en Getafe



Kylian Mbappé regresó a Madrid, tras jugar con molestias en el tobillo derecho con la selección francesa ante Azerbaiyán, y se sometió a unas pruebas que descartan lesión, pero invitan a tener reposo unos días para estar en buenas condiciones de jugar ante el Getafe en el regreso de LaLiga para el Real Madrid. Mbappé fue decisivo para desbloquear el partido de Francia ante Azerbaiyán y causa baja en el encuentro ante Islandia, valedero también para la clasificación al Mundial 2026, según informó la Federación Francesa de Fútbol (FFF) porque "no está en condiciones de jugar el lunes en Reikiavik por un golpe en el tobillo derecho".



Después de no poder acabar su segundo partido consecutivo, lesionado con el Real Madrid ante el Villarreal y sustituido con Francia tras una dura entrada en el minuto 82, Mbappé regresó a Madrid y se sometió a pruebas con los doctores del club. Según informan a EFE fuentes del club blanco, el delantero francés no sufre lesión ósea pero debe parar unos días. Se espera que durante la semana se reincorpore a los entrenamientos en la Ciudad Real Madrid y pueda estar varios entrenamientos a las órdenes de Xabi Alonso para poder ser titular el domingo en el Coliseum ante el Getafe. En principio, Kylian tendrá tres días de reposo total.