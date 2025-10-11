Real Madrid en vilo: este es el tiempo que estará de baja de Mbappé y la otra figura que fue afectada por la fecha FIFA

El delantero del <b>Real Madrid Kylian Mbappé</b>, fundamental el viernes para el triunfo de Francia ante Azerbaiyán (3-0), se perderá la cita del lunes ante Islandia, valedera también para el <b>Mundial de 2026,</b> por problemas en el tobillo derecho, informó la <b>Federación Francesa de Fútbol (FFF).</b><b>Mbappé</b>, quien desbloqueó el partido ante los azeríes con un gol y luego dio una asistencia, "no está en condiciones de jugar el lunes en Reikiavik ante Islandia" debido a <b>"un golpe en el tobillo derecho"</b>, el mismo en el que se había dañado recientemente con el Real Madrid. Se desconoce, de momento, el alcance de la lesión.