Mbappé marcó un golazo, pero enciende las alarmas: Francia vapulea y se encamina al Mundial 2026

El delantero abrió el marcador ante Azerbaiyán y tuvo que pedir el cambio en los últimos minutos por una lesión en el tobillo.

2025-10-10

Cuando Francia parecía bloqueada, perdida en el laberinto defensivo de Azerbaiyán, su capitán Kylian Mbappé emergió para romper el muro y con un gol y una asistencia (3-0) acercar a 'Les Bleus' al Mundial de 2026.

El delantero del Real Madrid prolongó el gran inicio de temporada que está efectuando para dar a los suyos la tercera victoria en la fase de clasificación, con un tanto que se fabricó casi en solitario en el descuento de la primera parte y un pase fenomenal que posibilitó a Adrien Rabiot acrecentar la ventaja.

Brasil propinó paliza a Corea del Sur en el primer duelo preparatorio de cara al Mundial; Rodrygo y Vinicius se lucieron

Mbappé, que había llegado a la concentración con dudas físicas, abandonó el terreno de juego en el minuto 82 tras recibir una dura entrada que hizo encenderse las alarmas, sustituido por Florian Thauvin, quien regresaba a la selección francesa y consiguió el tercer tanto definitivo.

Todo el duelo disputado en el Parque de los Príncípes giró en las botas de Kylian. A los 22 segundos dispuso de una buena ocasión de marcar, lo intentó con mucho ahínco durante todo el primer tiempo, pero solo lo consiguió cuando apenas quedaban unos segundos para acudir a las duchas.

Su tanto, el 17 de la temporada, el 53 en su carrera internacional, le deja a cuatro del récord histórico de Olivier Giroud. Y solo tiene 26 años. El madridista encadena diez partidos con gol.

Un tanto plagado de potencia y fe, que fue eliminando a varios defensas de la muralla azerbaiyana, para finalmente perforar la meta de un equipo que venía de sorprender a Ucrania con un empate.

El gol relajó a los galos, que juntaron un buen número de ocasiones, algunas del propio Mbappé, aunque fue Ekitike quien dispuso de la mejor al estrellar el balón en el palo.

De nuevo el madridista apareció en el 69' para dar una gran asistencia a Rabiot que marcó de cabeza. El recinto tembló cuando Aerbaijan derribó a Kylian, que pidió el cambio y abandonó el terreno de juego en medio de los aplausos del que durante años fue su estadio.

Thauvin, que regresaba a la selección tras una larga ausencia, se reencontró con el gol, dejando la victoria a buen recaudo ante una selección de Azerbaiyán que creó muchos problemas en defensa pero que apenas asomó en el área francesa.

Francia marcha como líder del Grupo D de las eliminatorias UEFA con nueve puntos.

Redacción web
Agencias EFE

