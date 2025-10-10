Mbappé marcó un golazo, pero enciende las alarmas: Francia vapulea y se encamina al Mundial 2026

Un tanto plagado de potencia y fe, que fue eliminando a varios defensas de la muralla azerbaiyana, para finalmente perforar la meta de un equipo que venía de sorprender a <b>Ucrania </b>con un empate.El gol relajó a los galos, que juntaron un buen número de ocasiones, algunas del propio <b>Mbappé</b>, aunque fue <b>Ekitike </b>quien dispuso de la mejor al estrellar el balón en el palo.De nuevo el madridista apareció en el 69' para dar una gran asistencia a <b>Rabiot </b>que marcó de cabeza. El recinto tembló cuando <b>Aerbaijan </b>derribó a <b>Kylian</b>, que pidió el cambio y abandonó el terreno de juego en medio de los aplausos del que durante años fue su estadio.<b>Thauvin</b>, que regresaba a la selección tras una larga ausencia, se reencontró con el gol, dejando la victoria a buen recaudo ante una selección de <b>Azerbaiyán </b>que creó muchos problemas en defensa pero que apenas asomó en el área francesa.