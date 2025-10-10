Mbappé marcó un golazo, pero enciende las alarmas: Francia vapulea y se encamina al Mundial 2026

Cuando Francia parecía bloqueada, perdida en el laberinto defensivo de Azerbaiyán, su capitán Kylian Mbappé emergió para romper el muro y con un gol y una asistencia (3-0) acercar a 'Les Bleus' al Mundial de 2026. El delantero del Real Madrid prolongó el gran inicio de temporada que está efectuando para dar a los suyos la tercera victoria en la fase de clasificación, con un tanto que se fabricó casi en solitario en el descuento de la primera parte y un pase fenomenal que posibilitó a Adrien Rabiot acrecentar la ventaja.

Mbappé, que había llegado a la concentración con dudas físicas, abandonó el terreno de juego en el minuto 82 tras recibir una dura entrada que hizo encenderse las alarmas, sustituido por Florian Thauvin, quien regresaba a la selección francesa y consiguió el tercer tanto definitivo. Todo el duelo disputado en el Parque de los Príncípes giró en las botas de Kylian. A los 22 segundos dispuso de una buena ocasión de marcar, lo intentó con mucho ahínco durante todo el primer tiempo, pero solo lo consiguió cuando apenas quedaban unos segundos para acudir a las duchas. Su tanto, el 17 de la temporada, el 53 en su carrera internacional, le deja a cuatro del récord histórico de Olivier Giroud. Y solo tiene 26 años. El madridista encadena diez partidos con gol.