"Yo echaría a Vinicius del Real Madrid ya que mancha el escudo del club; sigo sin entender por qué Rodrygo no es titular"

Daniel Guiza, exfutbolista de español, sorprendió a todos con unas durísimas declaraciones sobre Vinicius Júnior. Durante una entrevista con Josep Pedrerol, conocido por su perfil bajo, destapó una opinión contundente y polémica sobre el presente del Real Madrid. El exjugador no dudó en manifestar su amor por el club blanco, pero al ser consultado sobre la actual plantilla, sorprendió al revelar que cambiaría a uno de los futbolistas más destacados del equipo: "Yo soy madridista de corazón, desde la cuna, desde siempre. ¿El Real Madrid de ahora? Cambiaría a uno solo del equipo de ahora, pero no sería bonito decirlo...", comentó Guiza.

Poco después, la estrella del pasado de España no ocultó su disgusto hacia el joven brasileño. "Yo lo echaría del Real Madrid", sentenció sin tapujos. Para Guiza, la calidad de Vinicius no justifica su comportamiento, y uno de los puntos que más le molesta de la Casa Blanca es que Rodrygo no sea parte del equipo estelar: "Lo que yo sigo sin entender es que Rodrygo no sea titular en el Real Madrid, es el mejor futbolista que tiene el equipo. Sigo sin entenderlo. Hay gente que juega por dar problemas, no lo entiendo, ya lo he dicho...", expresó. La crítica de Guiza fue aún más tajante cuando se refirió al comportamiento de Vinicius dentro y fuera del campo. "Esa gente mancha el escudo del Real Madrid. No digo que no lo haya tenido fácil, pero tienes que respetar un poco para que te respete la gente. No es fácil, es un niño, pero alguien que tenga detrás tiene que darle un poco y enseñarle. Eres muy bueno, pero no puedes estar todo el día rajando...", indicó.

El exdelantero español no dejó de lado las continuas protestas de Vinicius sobre las faltas recibidas, un tema recurrente en la temporada del brasileño. "No puede ser. Todo el partido rajando, si le hacen una falta, que si le hacen otra. Esto es fútbol, aquí hay contacto y da gracias que tienes al VAR".