"Yo echaría a Vinicius del Real Madrid ya que mancha el escudo del club; sigo sin entender por qué Rodrygo no es titular"

<b>Daniel Guiza</b>, exfutbolista de español, sorprendió a todos con unas durísimas declaraciones sobre <b>Vinicius Júnior. </b>Durante una entrevista con <b>Josep Pedrerol</b>, conocido por su perfil bajo, destapó una opinión contundente y polémica sobre el presente del <b>Real Madrid</b>.El exjugador no dudó en manifestar su amor por el club blanco, pero al ser consultado sobre la actual plantilla, sorprendió al revelar que cambiaría a uno de los futbolistas más destacados del equipo: "Yo soy madridista de corazón, desde la cuna, desde siempre. ¿El Real Madrid de ahora? Cambiaría a uno solo del equipo de ahora, pero no sería bonito decirlo...", comentó Guiza.