La polémica de Cristiano Ronaldo en el United: lo sacaron del partido, armó una rabieta y así lo calmó su entrenador

Y es que el portugués, que fue premiado con un The Best en la gala de la FIFA, se fue en blanco y para rematar su entrenador lo sacó del partido, una decisión que calentó al delantero.

Pero eso no fue todo. Ya en el banquillo siguió expresando su malestar por haber salido, como diciendo: “¿Por qué me saca a mí?”. La realidad es que Ronaldo no tuvo una gran noche, aunque hay que decir que el United continúa sin jugar vistoso y eso no ayuda a su estrella.

Ante semejantes escenas, el propio Rangnick tuvo que acercarse para calmarlo y explicarle, seguramente, el motivo de su cambio.