Presidente de LaLiga en charla con Fabrizio Romano: el fichaje de Mbappé al Madrid, Barcelona y su próximo DT y la Superliga

Superliga Europea

“No vamos a ver la Superliga. Hace tiempo que llevo jugándome cenas con periodistas en tono jocoso. Hay mucho relato alrededor, pero no la va a haber. Se ha tergiversado incluso la sentencia del Tribunal europeo. Habrá mucho ruido, pero no Superliga”.

Florentino Pérez

“El Real Madrid no tiene problemas económicos. Florentino es un gran gestor del Madrid, pero no de otras cosas. Como gestor del Madrid le doy un 9, pero en la Superliga y las otras competiciones le doy un cero”.

Mbappé al Real Madrid

“Cada día que pasa le subo un 2% al porcentaje de que vaya al Madrid. Antes le daba un 50. Ahora un 55-60. Si a mí me preguntara le diría que lo que le conviene es buscarse una marca superior a la de ahora. Y el PSG no tiene todavía la marca mundial que tiene el Madrid. Debe pensar no sólo en el presente, sino en lo que esa marca le puede aportar en un futuro. Sólo hay que ver los casos de Cristiano o Messi (en Barcelona)”.

¿Puede el Madrid fichar a Mbappé y a otros?

“No sé el precio de Mbappé, pero la situación económica del Madrid es excepcional. Y si vemos que en los últimos mercados no ha hecho ninguna locura... Tiene un equipo muy compensado. Puede acceder al mercado, otra cosa es que quiera. Por tema económico no creo que sea. Es un equipo muy saneado, ha capeado muy bien la crisis COVID, tiene muchas reservas... Podría fichar a Mbappé y a otro”.