“Se habla de una gran revolución con el Barcelona de Guardiola que es una gran mentira; nos fuimos Ronaldinho y yo...”

“Se habla de una gran revolución que es una gran mentira. Nos fuimos Ronaldinho y yo, pero estaban Xavi, Iniesta, Busquets que subía, Yaya Touré, el mejor jugador africano, Messi, por supuesto, y Samuel Eto’o. (Guardiola) Fue inteligente y cuando llegó puso orden y su calidad como entrenador hasta construir el mejor equipo que he visto en mi vida. Y fue listo, supo no perder el tiempo en otras cosas”, explicó el directivo del Barça en diálogo con La Vanguardia.

El luso habla de los motivos de Xavi para tomar esa decisión. “Él ya se ha explicado mucho. Mi sensación es que la Liga que se ganó el año pasado no se valoró demasiado y se tenía que haber hecho. La afición la celebró, pero la prensa y a nivel general le quitaron importancia. Y entiendo la exigencia, pero también entiendo la frustración de Xavi al no sentirse valorado. Vino en un momento importante en el que debió ponerle mucha valentía. Dio la cara por el club. A partir de ahí, cada uno sabe hasta qué punto le afectan las cosas y si está dispuesto a aguantar o no”.

El director deportivo asegura que todavía no tienen definido al sucesor de Xavi. “De momento, no hemos hablado con ningún entrenador. Estamos asimilando la salida del míster. Las decisiones no son de una sola persona. El que venga tiene que seguir una línea de trabajo, difícilmente seremos un equipo que no quiera jugar bien, que no quiera tener el balón. Partiendo de esa idea, cada entrenador tiene sus características, pero el que venga tiene que tener ambición y hambre para hacer grandes cosas. Y saber a dónde viene”.

Y añade: “No sigo mucho el trabajo de Thiago Motta porque no está en un equipo italiano de los que suelo ver. A Rafa Márquez sí, porque está aquí. Es un entrenador joven que se está creciendo delante de las dificultades. Estar aquí le hará mejor entrenador”.