Lamine Yamal se pone la '10' del Barcelona: revela qué le dijo Flick y la rotunda respuesta sobre su vida extradeportiva

"La crítica como el elogio si no viene de gente muy cercana es indiferente para mí. No puede estar arriba con elogios y con la crítica abajo. Estoy centrando en el fútbol y disfrutar".

Retos para la temporada 2025-26

"No he ganado la Champions, así que... y el Mundial. Ganar el título que ha faltado, la Champions. Y seguir creciendo y, sobre todo disfrutar. Cuando disfrutamos todo el mundo está más feliz".

Sueño

"Primero mi sueño era debutar con el Barça y llevar el 10. Todo el mundo que crece aquí sueña con ello. Agradecido al club y a dejarlo muy arriba".

Vestuario y Flick

"Me ha dicho que me vaya a dormir pronto, que mañana hay doble sesión (risas). Me han felicitado y estoy agradecido a ellos porque sin mis compañeros no estaría aquí".

La figura de su abuela

"El acto se había retrasado por ella, estaba en Marruecos y sin ella no podía hacer algo tan especial. Le tengo que dar las gracias por todo lo que ha hecho por mí, aunque nunca podré".

Su vida extradeportiva

"Al final trabajo y juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la Ciudad Deportiva disfruto de mi vida y ya está".