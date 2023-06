Vuelve al PSG luego de que Galtier lo echó y ahora quiere quedarse: “Me entusiasma ser entrenado por Luis Enrique”

El entrenador no lo deseaba en su equipo y tuvo que marcharse a préstamo a la Juventus . Hoy en el equipo francés ya no está Galtier y el jugador se tiene que presentar a la pretemporada.

“En principio tengo que volver al París, está la posibilidad de que Luis Enrique sea el entrenador del PSG y la verdad que me gusta mucho. La primera opción sea quedarme en el París. Me entusiasma mucho entrenar con Luis Enrique y si está la posibilidad me voy a quedar”, lanzó el argentino.

Paredes fue claro con su respuesta quiere que Luis Enrique sea su entrenador, ahora solo falta que París Saint Germain concrete su incorporación, todo marcha bien encaminado.