Lewandowski señala lo que ha afectado a Barcelona y pone en vilo a los culés: "No tengo que pensar sobre mi futuro"

"Lo más importante será la sensación que tenga. Ahora no tengo que pensar sobre mi futuro. Pueden pasar muchas cosas. Ahora estoy concentrado en esta temporada, en poder marcar goles y conseguir títulos. Eso es lo que tengo en mi cabeza", indicó el '9' del Barça en la sala de prensa del estadio Jan Breydel, donde este miércoles los azulgranas se medirán al Brujas.

El delantero polaco Robert Lewandowski aseguró este martes que no tiene prisa para tratar su posible renovación con el Barcelona , con el que tiene contrato hasta el final de la presente temporada, y afirmó que lo más importante serán "las sensaciones" que tenga cuando finalice el curso.

En cuanto a las lesiones que le han lastrado en este inicio de curso, Lewandowski comentó que ahora se siente "mejor, muy bien físicamente".

"Ya jugué con el equipo hace tres días -ante el Elche- y para mí lo más importante es cómo puedo ayudar al equipo a ganar. Sobre mi futuro, tengo tranquilidad, no es el momento, hay cosas importantes ahora, en el equipo y en la selección, por lo que estoy concentrado en hacerlo lo mejor posible para ganar partidos y títulos", insistió.

Por todo ello, Lewandowski considera que para él temporada "empieza ahora". "Solo pienso en estar al cien por cien, a tope hasta el final. He estado trabajando muy bien estas últimas dos o tres semanas, estoy a un nivel muy alto", añadió.

En todo caso, el delantero polaco destacó que si el Barça juega como un equipo es "muy peligroso" y entonces será cuando opte a "ganar títulos".

"Tengo mucha experiencia, hay que mantener la calma. Sé que puedo ayudar mucho a mi equipo", dijo Lewandowski, quien recordó que se ha perdido muchos minutos en este inicio de temporada y que está realizando un plan específico para su recuperación.

"Hay muchos partidos, lo más importante no es como empieza la temporada, sino como se acaba", argumentó el delantero polaco, quien desconoce si puede firmar una temporada espectacular en cuanto a números.

"Entiendo que tengo que mirar otras cosas por mi edad, pero si estoy en el campo y me siento bien, no tengo que hacerme muchas preguntas. Creo que si trabajamos duro, al final solo podemos ganar", indicó.