Locura del Barcelona: el sorpresivo delantero para suplir a Lewandowski; lleva 22 goles esta temporada

Sin embargo, también existe una alternativa de un perfil distinto: un delantero veterano y consolidado como uno de los mejores. Se trata de <b>Harry Kane</b>.Según informa <b><a rel="nofollow" href="https://sportbild.bild.de/">Sport Bild</a></b>, el ariete inglés tiene una cláusula de salida de 65 millones de euros, una cifra relativamente asumible para el <b>Barcelona</b>, pese a sus 32 años, teniendo en cuenta su calidad. De hecho, <b>Kane </b>se encuentra en uno de los mejores momento de su carrera con el<b> Bayer Múnich</b>. Sus cifras esta campaña son espectaculares: 14 partidos y 22 goles, una auténtica barbaridad.