Locura del Barcelona: el sorpresivo delantero para suplir a Lewandowski; lleva 22 goles esta temporada

El polaco termina contrato el siguiente verano y el conjunto catalán busca alternativas para sustituirlo.

2025-10-31

La temporada en las principales ligas de Europa aún se encuentran en la fase inicial, pero las secretarías deportivas de los equipos no descansan y siguen trabajando en cómo reforzar sus plantillas de cara al próximo mercado de 2026.

En el caso del Barcelona, todo apunta a que será un verano movido, ya que una de las posiciones en las que necesitará un fichaje es en la delantera. Robert Lewandowksi termina contrato y no hay ningún indicio de renovación.

Teniendo en cuenta la situación financiera del club, habrá que ser muy preciso a la hora de escoger el relevo. El Barça, que ya dispone de algunas opciones dentro del plantel, como Ferran Torres actuando de '9' o el mismo Marcus Rashford, cedido con una opción de compra de 30 millones de euros, tiene como prioridad encontrar un goleador de referencia con rendimiento inmediato.

En este contexto aparece uno de los nombres que más gustan a la dirección deportiva: Etta Eyong. El atacante camerunés, de 22 años y con una cláusula de rescisión de 30 millones, es una de las opciones que la entidad azulgrana tiene sobre la mesa.

Considerado una de las grandes revelaciones de LaLiga, ya suma seis tantos este curso y se ha consolidado como una de las sensaciones del campeonato.

FICHAJE TOP

Sin embargo, también existe una alternativa de un perfil distinto: un delantero veterano y consolidado como uno de los mejores. Se trata de Harry Kane.

Según informa Sport Bild, el ariete inglés tiene una cláusula de salida de 65 millones de euros, una cifra relativamente asumible para el Barcelona, pese a sus 32 años, teniendo en cuenta su calidad.

De hecho, Kane se encuentra en uno de los mejores momento de su carrera con el Bayer Múnich. Sus cifras esta campaña son espectaculares: 14 partidos y 22 goles, una auténtica barbaridad.

Barcelona apostaría por el fichaje de Harry Kane para reemplazar a Lewandowski en 2026.

Desde que llegó al conjunto bávaro, ha disputado 110 partidos y ha marcado 107 dianas, unos datos de auténtico goleador de élite. Su posible fichaje por el Barça recordaría la operación de Lewandowski, cuando el club catalán pagó 45 millones para incorporarlo. A pesar de la edad, el polaco demostró con creces que la apuesta fue rentable.

Eso sí, una hipotética operación por Kane sería mucho más costosa que la de Etta Eyong, tanto por el precio de traspaso y sobre todo el salario.

En la dirección deportiva también gustan otros nombres, como Julián Álvarez o Erling Haaland, pero estos supondrían un gasto que difícilmente el Barcelona podría asumir.

