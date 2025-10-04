Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid duerme como líder y obliga a un Barça que tendrá difícil visita

<b>Real Madrid</b> trabajó más de la cuenta para vencer este sábado al <b>Villarreal </b>en el Santiago Bernabéu (3-1) por la octava jornada de la Liga Española, una noche en la que <b>Vinicius </b>fue el gran protagonista.El brasileño abrió el marcador comenzando el segundo tiempo con un disparo que desvió la defensa y dejó sin opciones al portero <b>Arnau Tenas</b>. Y al 69' aprovechó una polémico penal para estirar la ventaja antes del descuento de la visita al 73' con un remate de <b>Georges Mikautadze</b>.